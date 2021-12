Life

“Το Πρωινό” - Γερονικολού για Κιμούλη: του έχω πει ότι έπρεπε (βίντεο)

Τι λέει η ηθοποιός για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο, την ταινία “Σμύρνη μου, αγαπημένη” και το θέατρο, αλλά και την μεγάλη αγάπη του Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Για την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί, όπως και στην ταινία «Σμύρνη μου αγαπημένη», που έκανε επίσημη πρεμιέρα την Τρίτη, αλλά και για τον λάτρη του ψαρέματος, σύζυγο της, Γιάννη Τσιμιτσέλη, μίλησε η Κατερίνα Γερονικολού, που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η δημοφιλής ηθοποιός μίλησε για την δεινότητα και την αγάπη του Γιάννη Τσιμιτσέλη στο ψάρεμα, αλλά και την μαγειρική, για την οποία κάνει παρατηρήσεις ακόμη και στην… πεθερά του, αλλά και για την σχέση τους.

Όπως είπε η Κατερίνα Γερονικολού, «δεν σκέφθηκα με την πρώτη ματιά ότι ο Γιάννης θα είναι ο μεγάλος έρωτας της ζωής μου. Είναι τόσο αυθεντικός, τόσο ειλικρινής που ξέρεις πως αυτό που λέει, αυτό είναι. Όσο και να μην σου αρέσει αυτό. Αυτό είναι που αγάπησα πολύ σε εκείνον».

Για την ταινία «Σμύρνη μου αγαπημένη», στην οποία παίζει τον ρόλο της Ζαχαρούλας, η Κατερινα Γερονικολού είπε, μεταξύ άλλων πως «πρέπει να την δει οποιοσδήποτε ονομάζεται Έλληνας. Είναι ένα ιστορικό γεγονός που αποδίδεται με πολύ συναίσθημα. Θεωρώ ότι αυτήν την στιγμή μπαίνει μια τελεία στον ελληνικό κινηματογράφο και ξεκινά ένα καινούριο κεφάλαιο».

Είπε δε πως χθες στην πρεμιέρα είδε ανθρώπους που τους «άγγιξε» το μήνυμα της ταινίας, ενώ όπως εξομολογήθηκε «είχα βγάλει τα παπούτσια μου στην διάρκεια της προβολής, για να μην με χτυπήσουν. Όταν τελείωσε η ταινία, έπρεπε να τα βάλω για να ανέβω στην σκηνή. Μετά από μισή ώρα λέω “γιατί με ενοχλούν τα παπούτσια μου” και είδε ότι τα φορούσα ανάποδα τα πέδιλα μου. Τόσο με είχε απορροφήσει η ταινία».

«Φεύγοντας από το σινεμά, μπορείς να πας στο θέατρο και να δεις πως αντιμετώπισαν τους ανθρώπους αυτούς όταν ήρθαν στην Ελλάδα, στην παράσταση «Από Σμύρνη, Σαλονίκη» που παίζουμε στο Θέατρο του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού», προσέθεσε η Κατερίνα Γερονικολού.

Απαντώντας στον Γιώργο Λιάγκα εάν μετά από τις δηλώσεις της για εκείνον, έχει τυχαία συναντηθεί με τον Γιώργο Κιμούλη, η Κατερίνα Γερονικολού είπε «δεν έχει τύχει ποτέ να τον δω τυχαία από τότε που μίλησα εγώ για την συνεργασία μας. Ότι ήταν να ειπωθεί, ειπώθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας μας και έκλεισε εκεί. Όλη αυτή η ιστορία δεν έχει να κάνει με τις γενιές και ότι ορισμένοι εκ των παλιότερων φέρονταν κακοποιητικά, αλλά με το τι θα γίνει από εδώ και μπρος».

Τέλος, σχετικά με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο και τον σάλο μετά τις αποκαλύψεις, η Κατερίνα Γερονικολού είπε «αυτός ο άνθρωπος είχε μια προβολή, που θα έπρεπε να του δημιουργεί μια συστολή ή φόβο για να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά…».

