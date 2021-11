Life

Η Αιμιλία Υψηλάντη για τον Κιμούλη και την ψυχολογική βία που ασκεί στους ηθοποιούς (βίντεο)

Για όλους και για όλα μιλά στην εκπομπή "Το Πρωινό" η Αιμιλία Υψηλάντη.

Για όλους και για όλα μίλησε σε συνέντευξή της στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" η Αιμιλία Υψηλάντη.

Με αφορμή όσα είχε δηλώσει τον περασμένο χειμώνα για την ψυχολογική βία που της είχε ασκήσει ο Γιώργος Κιμούλης σε θεατρική τους συνεργασία, η ηθοποιός είπε:

«Ο Γιώργος Κιμούλης είναι ένας άνθρωπος που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι υπ’ ευθύνη σας θα πάτε να ταλαιπωρηθείτε φρικτά πάνω στη σκηνή», είπε η Αιμιλία Υψηλάντη, διευκρινίζοντας ωστόσο:

«Δεν είναι όμως κακουργηματικού χαρακτήρα η πίεση και η ψυχολογική βία που ασκεί, τουλάχιστον για μένα, αυτό που ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πώς έχει φερθεί αλλού».

