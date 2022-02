Πολιτική

Σακελλαροπούλου - Τραυλού: Οι ναυτιλιακές εξελίξεις στην ατζέντα

Tη νέα Πρόεδρο της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο η Κατερίνα Σακελλαροπούλου.



Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου δέχθηκε τη νέα Πρόεδρο της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) Μελίνα Τραυλού, η οποία την ενημέρωσε για θέματα της αρμοδιότητάς της.



Ειδικότερα, η κυρία Τραυλού αναφέρθηκε στις ναυτιλιακές εξελίξεις και προκλήσεις σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και στη στενή σχέση και τη συνεισφορά της ελληνικής ναυτιλίας στην οικονομία και την κοινωνία.





Η Μελίνα Τραυλού επικεφαλής της ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας μεταφοράς οχημάτων Neptune Lines Shipping & Managing Enterprises, εκλέχθηκε πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, στις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα για την ανάδειξη της νέας Διοίκησης τριετούς θητείας. Είναι η πρώτη γυναίκα που ηγείται της Ένωσης από συστάσεώς της, το 1916.

