Κορονοϊός: Μετά τον Κάρολο, θετική και η Καμίλα

Σε απομόνωση η σύζυγος του πρίγκιπα Καρόλου. Υπό ιατρική παρακολούθηση η βασίλισσα Ελισάβετ.

Η Καμίλα, σύζυγος του διαδόχου του βρετανικού θρόνου πρίγκιπα Καρόλου, βρέθηκε θετική στον κορονοϊό.

«Η Αυτής Βασιλική Υψηλότητα Δούκισσα της Κορνουάλης, βρέθηκε θετική στην COVID-19 και είναι σε απομόνωση», ανέφερε σε ανακοίνωση το Κλάρενς Χάουζ. «Συνεχίζουμε να ακολουθούμε τις οδηγίες της κυβέρνησης».

Ο 73χρονος Κάρολος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό για δεύτερη φορά την περασμένη εβδομάδα. Το Κλάρενς Χάουζ δεν έχει εκδώσει νέα ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του ούτε έδωσε άλλες λεπτομέρειες σε σχέση με την Καμίλα σήμερα.

Τόσο ο Κάρολος όσο και η Καμίλα είναι πλήρως εμβολιασμένοι έναντι της COVID-19, συμπεριλαμβανομένης και της ενισχυτικής δόσης.

Πηγή από το περιβάλλον της βασιλικής οικογένειας είπε στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι ο Κάρολος είχε συναντήσει τη μητέρα του, τη βασίλισσα Ελισάβετ, δύο ημέρες πριν από το θετικό του τεστ. Σύμφωνα με την πηγή, εκείνη τη στιγμή η Ελισάβετ δεν εμφάνιζε συμπτώματα, αλλά η κατάστασή της είναι υπό παρακολούθηση.

Ο Κάρολος βρέθηκε προηγουμένως θετικός στον κορονοϊό τον Μάρτιο του 2020, όταν δήλωσε πως ήταν «τυχερός» που εμφάνισε ήπια μόνο συμπτώματα. Ο γιος του πρίγκιπας Ουίλιαμ επίσης προσβλήθηκε από τον κορονοϊό λίγο μετά τον πατέρα του το 2020.

