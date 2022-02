Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεοδωρίδου: Τέταρτη δόση μόνο για ανοσοκατεσταλμένους

Παραμένει ισχυρή η σύσταση για την τρίτη δόση εμβολιασμού κατά του κορονοιού, τόνισε η Μαρία Θεοδωρίδου. Τα νεότερα στοιχεία για την Όμικρον.

Με βάση όλα τα νεώτερα δεδομένα παραμένει ισχυρή η σύσταση για την τρίτη δόση εμβολιασμού κατά του κορονοιού, ενώ η τέταρτη δόση κρίνεται χρήσιμη μόνο για ειδικές περιπτώσεις και πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ανοσοκαταστολής, τόνισε, απόψε, η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου.

Η ίδια παρουσίασε αποτελέσματα μελέτης από το Ισραήλ, όπου έχει χορηγηθεί η τέταρτη δόση τονίζοντας ότι «με την 4η δόση, τέσσερις μήνες μετά από την χορήγηση της τρίτης δόσης σε άτομα άνω των 60 ετών έδειξε πως διπλασιάζεται η αντίσταση στον ιο και τριπλασιάζεται η προστασία για εισαγωγή στο νοσοκομείο». Ωστόσο έσπευσε να διευκρινίσει ότι πολλές άλλες μελέτες δείχνουν ότι η τρίτη δόση μπορεί να αντιμετωπίσει την Όμικρον προσφέροντος μακρά διάρκεια προστασίας.

Όσον αφορά τα νεότερα στοιχεία που αφορούν την Όμικρον, η κυρία Θεοδωρίδου είπε ότι οι γνώσεις γύρω από την παραλλαγή αυτή συνεχίζουν να μεταβάλλονται. Ωστόσο παραμένει αυξημένη η μεταδοτικότητα, ο ιός ξεφεύγει ως ένα βαθμό από τα αντισώματα των εμβολίων και υπάρχει δυνατότητα επαναλοίμωξης. Πάντως, σύμφωνα με νεότερες μελέτες φαίνεται ότι η φυσική νόσηση από τις παραλλαγές Α, Β και Δ του ιού προσέφερε ισχυρή προστασία που φτάνει το 90% έναντι της Όμικρον όσον αφορά την επαναλοίμωξη.

Η προστασία από φυσική νόσηση μετά από Όμικρον είναι αισθητά μικρότερη και κυμαίνεται στο 60%. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε, τόνισε η κυρία Θεοδωρίδου, πως η φυσική νόσηση δεν είναι ίδια για όλα τα άτομα και εξαρτάται από την ηλικία, από την βαρύτητα της νόσου και τα υποκείμενα νοσήματα τα οποία έχουν, επισημαίνοντας για μια ακόμη φορά για ότι ο εμβολιασμός παρέχει σημαντική προστασία και έναντι της Ο.

Αναφερόμενη στα άτομα με καρκίνο, τα οποία, όπως σημείωσε, έχουν τριπλάσιο κίνδυνο στην περίπτωση που νοσήσουν με κορονοϊό, είπε πως μελέτη που αφορά την ασφάλεια των εμβολίων MRNA έδειξε ότι οι παρενέργειες που είχαν όσοι καρκινοπαθείς υπό θεραπεία έκαναν το εμβόλιο, ήταν ανάλογες όλων των υπολοίπων ατόμων. Μια ήπια αντίδραση στο σημείο της ένεσης, μυαλγίες, κόπωση, κεφαλαλγία, ανέφερε και πρόσθεσε πως «δεν υπάρχει ιδιαίτερη παρενέργεια σε άτομα που βρίσκονται σε αντικαρκινική θεραπεία».

Για μία ακόμη φορά επανέλαβε τα νεότερα στοιχεία που δείχνουν ότι ο εμβολιασμός των εγκύων μπορεί να προστατεύσει -μέσω της μεταφοράς των αντισωμάτων στο έμβρυο - και το παιδί. Παρόμοια προστασία μπορεί να έχει και ο θηλασμός από την μητέρα που έχει εμβολιαστεί σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο στην αρχή της ζωής ενός νεογνού μέσα στους χειμερινούς μήνες που είναι αυξημένες οι ίωσεις.

Σε ερώτηση που αφορούσε την έγκριση των εμβολίων στα παιδιά ηλικίας δύο έως πέντε ετών, είπε ότι ουσιαστικά έγινε ένα διάλειμμα από τους διεθνείς οργανισμούς και τον αμερικανικό οργανισμό τροφίμων και φαρμάκων FDA στο θέμα, έως ότου ολοκληρωθεί η μελέτη των εμβολίων γι αυτές τις ηλικίες καθώς ακόμη δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τον εμβολιασμο? των μικρών παιδιών και με την 3η δόση. «Δεν εγκρίνουν το εμβόλιο προτού έχουν ολοκληρωμένη τη μελέτη και με τις τρεις δόσεις» είπε χαραχτηριστικά η κυρία Θεοδωρίδου.

