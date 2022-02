Αθλητικά

ΑΕΚ: Φερνάντο Σάντος ο… εκλεκτός!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για το ενδεχόμενο έλευσης του Σάντος στην Ένωση, παράλληλα με την…. είσοδο της ομάδας στην “Αγιά Σοφιά”. Τι θα γίνει με τον Γιαννίκη.

Ο Φερνάντο Σάντος είναι ο ιδανικός για να βάλει την ΑΕΚ στην «Αγιά Σοφιά» και η άποψη αυτή ανήκει στον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ, Δημήτρη Μελισσανίδη! Μάλιστα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, έχει ήδη γίνει επαφή μεταξύ της Ένωσης και του προπονητή της εθνικής Πορτογαλίας, ο οποίος άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ελλάδα, με μία σημαντική –αλλά άκρως αναμενόμενη- υποσημείωση. Να ολοκληρωθεί ο κύκλος του στην Πορτογαλία. Τι σημαίνει αυτό; Ότι η οποιαδήποτε εξέλιξη θα εξαρτηθεί από την πορεία της ομάδας στα μπαράζ πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, που ολοκληρώνονται στις 29 Μαρτίου.

Το γεγονός ότι οι Πορτογάλοι υποδέχονται στις 24/3 την Τουρκία στο Πόρτο και στον τελικό, εφόσον προκριθούν, υποδέχονται πιθανότατα την πανίσχυρη Ιταλία, έχει δημιουργήσει ένα αρνητικό κλίμα ως προς τις πιθανότητες πρόκρισης. Όμως είναι και πρόωρο, αλλά και παρακινδυνευμένο να θεωρήσει κανείς «τελειωμένη» την παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο, πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2016 και μόνιμα παρούσα σε τελικές φάσεις μεγάλων διοργανώσεων (Μουντιάλ ή EURO) τα τελευταία 22 χρόνια.

Όπως και να έχει, πάντως, η ΑΕΚ είναι διατεθειμένη να περιμένει αφού οι ημερομηνίες της δίνουν το περιθώριο να στραφεί σε άλλη λύση, σε περίπτωση που ο Σάντος συνεχίσει στην εθνική ομάδα της χώρας του. Ωστόσο, με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα, ενδεχόμενος αποκλεισμός της Πορτογαλίας φέρνει τον 67χρονο Φερνάντο Σάντος πολύ κοντά στην Ένωση, αφού ο ίδιος επιθυμεί να προπονήσει για τρίτη φορά την ομάδα, μετά το 2001 και το 2004. Και από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ είναι αποφασισμένη να του δώσει τις εγγυήσεις που χρειάζονται για να εργαστεί σε ένα περιβάλλον σύγχρονο και ευρωπαϊκό.

Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι ο Αργύρης Γιαννίκης θα παραμείνει στο πόστο του έως το τέλος της σεζόν. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αντικατασταθεί από υπηρεσιακό προπονητή, αφού τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ΑΕΚ αδυνατεί να «συνέλθει» και στα play off ίσως τεθεί εν κινδύνω ακόμα και το ευρωπαϊκό «εισιτήριο». Παράλληλα, αλλαγές αναμένονται εντός των προσεχών ημερών και σε στελέχη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 163 σημεία

Καιρός: νεφώσεις και άνοδος θερμοκρασίας την Τρίτη