“Το Πρωινό”: Κούγιας - Πρωτογεράκη για τον Λιγνάδη, τον Ρουβά και την δίκη (βίντεο)

Για μη αμερόληπτη Δικαιοσύνη κάνει λόγο η ηθοποιός και δικηγόρος. Τι λέει ο συνήγορος του Δημήτρη Λιγνάδη για το ενδεχόμενο κλήτευσης του Σάκη Ρουβά ως μάρτυρα στην δίκη.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Τρίτη η ηθοποιός και δικηγόρος Βίκυ Πρωτογεράκη, αναφορικά με την υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη, μετά και τον σάλο που προκλήθηκε από τις δηλώσεις του Σάκη Ρουβά.

Αφού αναφέρθηκε στις έντονες αντιδράσεις, κατηγορώντας για αυτό και μερίδα των ΜΜΕ, η Βίκυ Πρωτογεράκη είπε πως κατά την άποψη της, «ο Δημήτρης Λιγνάδης σίγουρα θα καταδικαστεί», καθώς όπως υποστήριξε, «Όπως έχει διαμορφωθεί το κλίμα, η Δικαιοσύνη δεν είναι αμερόληπτη».

Ο Κούγιας για τον Ρουβά και τους μάρτυρες στην δίκη

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», σε απευθείας σύνδεση από την Θεσσαλονίκη, ο συνήγορος του Δημήτρη Λιγνάδη, ερωτηθείς πως σχολιάζει ο κατηγορούμενος όσα είπε για εκείνον ο Σάκης Ρουβάς, απάντησε «Δεν έχω επικοινωνήσει με τον Λιγνάδη, δεν προλαβαίνω ούτε να γευματίσω. Ούτε εγώ τις έχω ακούσει. Μου είπαν συνεργάτες μου ότι ο Σάκης Ρουβάς αναφέρθηκε στην περίοδο που συνεργάστηκε με τον Δημήτρη Λιγνάδη και δέχθηκε μια ακραία, συγκροτημένη επίθεση από συγκεκριμένα ΜΜΕ και χώρους».

«Το θέμα είναι όχι να λυπάσαι τα θύματα ούτε να λυπάσαι τον Λιγνάδη. Το θέμα είναι αν έτσι ήταν ο Λιγνάδης μέχρι την ημέρα που συνελήφθη και εάν υπάρχουν θύματα. Μέχρι τότε, είναι φερόμενα ως θύματα και φερόμενος ως δράστης», συμπλήρωσε ο κ. Κούγιας, σχετικά με τις δηλώσεις του Σάκη Ρουβά.

Ακόμη, όπως ξεκαθάρισε, απαντώντας σε φήμες που ακούγονται, «έχουμε ήδη καταθέσει τα ονοματεπώνυμα των μαρτύρων υπεράσπισης. Δεν μου ζήτησε ο κ. Λιγνάδης να καταθέσει ο Σάκης Ρουβάς ως μάρτυρας. Στο κατηγορητήριο είναι 6 μάρτυρες και συμπληρωματικά είναι άλλοι 9 μάρτυρες, τα ονόματα των οποίων εκφωνήθηκαν ήδη στο δικαστήριο».

«Θα χαιρόμουν να γινόταν απευθείας μετάδοση της δίκης για να δουν όλοι τι θα έχει γίνει στο δικαστήριο, γιατί υπάρχει συγκεκριμένη παραπληροφόρηση και συγκεκριμένες ερμηνείες σε λεπτές νομικές γραμμές», ανέφερε ακόμη ο ποινικολόγος, επαναλαμβάνοντας πως έχει εντολή από τον Δημήτρη Λιγνάδη να μηνύσει τον Ιωάννη Βλάχο, δικηγόρο δύο εκ των μηνυτών του καλλιτέχνη για βιασμό, διότι με όσα δήλωσε τις προηγούμενες ημέρες έχει προβεί σε καταστρατήγηση του τεκμηρίου της αθωότητας.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

