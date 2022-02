Πολιτική

Βουλή - Τσίπρας: Στις αμυντικές δαπάνες δεν δίνουμε “λευκή επιταγή”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκαθάρισε ότι υπερψηφίζει την αγορά των φρεγατών και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι εκμεταλλεύεται αποσπασματικά δηλώσεις και στάσεις του ΣΥΡΙΖΑ.



«Κανείς δεν αμφιβάλλει για την σημασία της ενίσχυσης της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας», δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας στον πρωθυπουργό και ξεκαθάρισε ότι υπερψηφίζει την αγορά των φρεγατών, αλλά προσέθεσε ότι «είναι θράσος να μας κουνάτε το δάχτυλο γιατί δεν σας δίνουμε λευκή επιταγή».

Ο κ. Τσίπρας ξεκίνησε την ομιλία του με τη φράση του Διονύσιου Σολωμού ότι το έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικό ό,τι είναι αληθινό, προσθέτοντας ότι «κάθε φορά που το εθνικό γίνεται αντικείμενο ψεύδους και η εθνικοφροσύνη αντικείμενο πλειοδοσίας μόνο δεινά επέρχονται για την πατρίδα». Σημείωσε ότι η άμυνα της χώρας δεν μπορεί να σταθεί αν δεν υπηρετεί μία συγκροτημένη εξωτερική και οικονομική πολιτική.

Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι εκμεταλλεύεται αποσπασματικά δηλώσεις και στάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την πολιτική αντιπαράθεση. Απαντώντας στον πρωθυπουργό που αναφέρθηκε στην ακρίβεια είπε ότι «η πολιτική τής κυβέρνησης για την ακρίβεια αφήνει απροστάτευτη την κοινωνία». Σαν παράδειγμα παρελκυστικής τακτικής έφερε ότι όταν κατηγορούσε την κυβέρνηση για 5 δισ. απευθείας αναθέσεις ο πρωθυπουργός ρωτούσε αν σε αυτά βάζει και την αγορά των Rafale.

Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι μιλά για υπεύθυνη διαχείριση «την ώρα που ψηφίζετε 7 δισ. εξοπλισμούς- 7 δισ. χωρίς ένα ευρώ να μπαίνει στη αμυντική βιομηχανία». Γενικότερα, ζήτησε από τον πρωθυπουργό να μην χρησιμοποιεί τα αμυντικά θέματα για πολιτική εκμετάλλευση λέγοντας ότι «οικειοποιείστε την αγορά εξοπλισμών και εμφανίζετε σποτάκι στο οποίο εμφανίζεται τα Rafale όχι με το εθνόσημο αλλά με το κομματικό έμβλημα της ΝΔ».

Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος τριών αδελφών - Νταβλούρος: γιατί ίσως μείνει ανεξιχνίαστη η υπόθεση (βίντεο)

Κυψέλη - 7χρονος: οι απολογίες της μητέρας και του δολοφόνου του

Παρίσι: ραντάρ ανίχνευσης θορύβου σε δρόμους της πόλης