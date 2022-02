Οικονομία

Προϋπολογισμός: “Ελπίδα” και “Όμικρον” φρέναραν… τα έσοδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον Ιανουάριο ο προϋπολογισμός εμφάνισε πρωτογενές πλεόνασμα ευρώ έναντι στόχου ελλείμματος, κυρίως λόγω ετεροχρονισμού πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Υστέρηση κατά 224 εκ. ευρώ παρουσίασαν τα φορολογικά έσοδα τον Ιανουάριο, γεγονός που οφείλεται στις μεταθέσεις πληρωμής ΦΠΑ λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίδα», αλλά και των εξελίξεων στο μέτωπο της πανδημίας με την μετάλλαξη Όμικρον.

Τον Ιανουάριο ο προϋπολογισμός εμφάνισε πρωτογενές πλεόνασμα 17 εκατ. ευρώ έναντι στόχου ελλείμματος 1,145 δισ. ευρώ καθώς εκτός από την υστέρηση των καθαρών εσόδων κατά 608 εκατ. ευρώ υπήρξε και υστέρηση δαπανών κατά 1,654 δισ. ευρώ κυρίως λόγω ετεροχρονισμού πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, σε σχετική του δήλωση αναφέρει τα εξής: Τα στοιχεία της εξέλιξης των φορολογικών εσόδων ήταν – τηρουμένων των αναλογιών – ικανοποιητικά για τον Ιανουάριο του 2022. Παρά το γεγονός ότι αναβλήθηκαν οι καταβολές ΦΠΑ και άλλων φόρων για τις 4 Φεβρουαρίου, τα φορολογικά έσοδα ήταν κοντά στον στόχο (-224 εκατ. ευρώ) και θα τον υπερέβαιναν κατά 100 εκατ. ευρώ περίπου, με βάση τις εκτιμήσεις του Γενικού Λογιστηρίου, αν δεν υπήρχε η εν λόγω αναστολή.

Ο Ιανουάριος, λόγω της έξαρσης της μετάλλαξης “Ο” και των καιρικών φαινομένων, ήταν ένας δύσκολος οικονομικά μήνας, κάτι που είχε (προσωρινές) επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα, οι οποίες ήδη έχουν αρχίσει να αίρονται, με βάση τα πρώτα στοιχεία από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η πορεία της οικονομίας – αν δεν υπάρξουν σημαντικές αρνητικές διεθνείς εξελίξεις – αναμένεται να βελτιωθεί στους επόμενους μήνες.

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2022

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου 2022, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.196 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 2.243 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2022 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022 και ελλείμματος 1.561 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 17 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 1.145 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 1.473 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2021.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 3.857 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 608 εκατ. ευρώ ή 13,6% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έσοδα από Φόρους, καθώς και από το ΠΔΕ.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.089 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 661 εκατ. ευρώ ή 13,9% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 3.888 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 224 εκατ. ευρώ ή 5,5%, έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Η μείωση αυτή οφείλεται στην παράταση, έως τις 4 Φεβρουαρίου, της προθεσμίας πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων, στις περιοχές που επλήγησαν από τις χιονοπτώσεις, οι οποίες είχαν καταληκτική ημερομηνία στις 31 Ιανουαρίου. Εξαιρουμένης της παράτασης αυτής και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία εσόδων μέχρι και τις 4 Φεβρουαρίου, εκτιμάται ότι τα έσοδα από φόρους μηνός Ιανουαρίου υπερέβησαν τον στόχο κατά 100 εκατ. ευρώ περίπου.

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 232 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 54 εκατ. ευρώ από τον στόχο (285 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 67 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 358 εκατ. ευρώ από τον στόχο (425 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου 2022 ανήλθαν στα 5.054 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.654 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (6.708 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού παρουσιάζεται υστέρηση έναντι του στόχου κατά 1.916 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 732 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον στόχο των 470 εκατ. ευρώ κατά 262 εκατ. ευρώ.

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας για την περίοδο του Ιανουαρίου, έχει ως εξής:

α) η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στις Περιφέρειες, ύψους 114 εκατ. ευρώ, από το ΠΔΕ,

β) η συνεισφορά του Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων πληγέντων δανειοληπτών, ύψους 25 εκατ. ευρώ, από το ΠΔΕ και

γ) η επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε τουριστικές επιχειρήσεις, ύψους 42 εκατ. ευρώ, από το ΠΔΕ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου 2022 παρουσιάζονται μειωμένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κατά 355 εκατ. ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη – βιασμός: Συλλήψεις μετά την καταγγελία 24χρονης

Ρόδος – ΔΕΗ: Επιχειρηματίας κάνει απεργία πείνας για τον λογαριασμό!

Πληθωρισμός: “Εκτίναξη” στο 6,2% τον Ιανουάριο