“Live” διάρρηξη στο αυτοκίνητο του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ο δράστης έσπασε το τζάμι, την ώρα που ελάχιστα μέτρα μακριά οι τεχνικοί και οι η δημοσιογράφος έκαναν ζωντανή σύνδεση με την εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”.

Μια απρόσμενη και θρασεία απόπειρα διάρρηξης βίωσαν το πρωί της Τετάρτης η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου και τα μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου του ΑΝΤ1, ενώ έκαναν απευθείας σύνδεση με τον Γιώργο Παπαδάκη και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, για τις εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη, στην Θεσσαλονίκη.

Ενώ η δημοσιογράφος ήταν «στον αέρα» της εκπομπής, ένας άνδρας πήγε δίπλα στο αυτοκίνητο του συνεργείου του ΑΝΤ1, που ήταν σταθμευμένο έξω από ψιλικατζίδικο, το οποίο είχαν ληστέψει λίγες ώρες νωρίτερα.

Ο δράστης έσπασε το τζάμι του οδηγού και προσπάθησε να αποσπάσει την τσάντα της δημοσιογράφου που ήταν στην θέση του συνοδηγού, όμως έγινε αντιληπτός από τεχνικό του ΑΝΤ1 που έτρεξε προς το μέρος του, αναγκάζοντας τον να τραπεί σε φυγή.





Παρακολουθήστε και το ρεπορτάζ για την ληστεία σε βάρος του υπαλλήλου του καταστήματος, το οποίο κατέγραψε λίγο πριν την απόπειρα διάρρηξης, το συνεργείο του ΑΝΤ1.

