Ανεμβολίαστοι - 100 ευρώ: οι εξαιρέσεις και η βεβαίωση του προστίμου (βίντεο)

Νέες κατηγορίες πολιτών εξαιρέθηκαν από την επιβολή του προστίμου. Πόσοι και πότε θα δουν την “λυπητερή” μέσω της ΑΑΔΕ.

Στην τελική ευθεία έχει μπει η διαδικασία προσδιορισμού των ανεμβολίαστων πολιτών άνω των 60 ετών, στους οποίους θα επιβληθεί το πρόστιμο των 100 ευρώ.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, «είμαστε στην τελική φάση της επεξεργασίας των στοιχείων και θα γίνει και η βεβαίωση (ενν. του προστίμου) τις επόμενες ημέρες».

Όπως ανέφερε ο κ. Αναγνωστόπουλος, «εκτίμηση είναι ότι γύρω στις 300.000 πολίτες άνω των 60 ετών θα επιβαρυνθούν με το πρόστιμο για τον μη εμβολιασμό τους».

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, επεσήμανε πως εκδόθηκε η ΚΥΑ για την επιβολή του προστίμου, λέγοντας πως υπάρχουν αρκετές εξαιρέσεις και κατηγορίες πολιτών που θα «γλιτώσουν» το πρόστιμο.

Όπως σημείωσε, «έχει ληφθεί μέριμνα για όσους έχουν υποβάλλει αίτηση έως τις 16 Ιανουαρίου στις αρμόδιες Επιτροπές για εξαίρεση από τον εμβολιασμό και σε αυτούς δεν θα επιβληθεί το πρόστιμο».

«Όσοι είναι άνω των 96 ετών θα εξαιρεθούν από το πρόστιμο, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, ενώ εξαίρεση υπάρχει και για όσους τα τελευταία 3 χρόνια δεν είναι φορολογικά ενεργοί και δεν συμμετέχουν έμμεσα ή άμεσα στην φορολογία», όπως επεσήμανε.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος είπε πως υποχρέωση για να μην υπάρχει το πρόστιμο, είναι να έχουν κάνει οι πολίτες τουλάχιστον την πρώτη δόση.

«Εάν έως τις 15 του μηνός, θα έχουν το μισό πρόστιμο για τον μήνα αυτόν και εάν κάνουν την πρώτη δόση μετά τις 15 του μηνός θα επιβληθεί πλήρως το πρόστιμο», όπως ξεκαθάρισε ο Γενικός Γραμματέας.

Επεσήμανε ακόμη πως «συμπολίτες μας που βρέθηκαν στο εξωτερικό, χωρίς να είναι μόνιμοι κάτοικοι, ρώτησαν πως θα μπορέσουν να καταγράψουν τον εμβολιασμό τους. Έχει «βγει» μια νέα υπηρεσία στο gov.gr, μέσω της οποίας μπορούν να δηλώσουν τον εμβολιασμό τους. Εάν αυτός έχει γίνει σε προηγούμενο μήνα, δεν θα υπάρξει πρόστιμο από την ημέρα του εμβολιασμού και τυχόν πρόστιμα που έχουν επιβληθεί θα αφαιρεθούν».

