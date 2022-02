Life

“Το Πρωινό” - Βλάχος κατά Κούγια και Λιγνάδη: ανόητες κινήσεις για να γίνει σόου η δίκη

Τι είπε ο συνήγορος δύο εκ των καταγγελλόντων βιασμό από τον καλλιτέχνη, για την απειλή μήνυσης εναντίον του. Ο σκηνοθέτης Δημήτρης Αρβανίτης ζητά "καλλιτεχνικό αποκλεισμό" του Λιγνάδη.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Τετάρτη ο δικηγόρος Γιάννης Βλάχος, που εκπροσωπεί τους δύο από τους άνδρες που έχουν μηνύσει για βιασμό τον Δημήτρη Λιγνάδη.

Απαντώντας στις δηλώσεις του Αλέξη Κούγια ότι έχει εντολή από τον καλλιτέχνη να μηνύσει τον συνήγορο των καταγγελλόντων για παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας του κατηγορούμενου στην πολύκροτη υπόθεση, ο κ. Βλάχος είπε ότι «είναι ανόητο να απειλούν τα θύματα και τον συνήγορο τους με μήνυση ό,τι δεν σεβάστηκαν το τεκμήριο αθωότητας», εκείνοι οι οποίοι έχουν μηνύσει και καταστήσει κατηγορούμενο το εν λόγω πρόσωπο για όσα υποστηρίζουν ότι έκανε σε βάρος τους.

«Θα ήταν κάτι αφελές από τον επαρκή συνάδελφο, εάν δεν υπήρχε συνολικά μια προσπάθεια για τεχνητή ένταση», συμπλήρωσε ο κ. Βλάχος, λέγοντας πως «η πλευρά του κατηγορούμενου έχει κινηθεί νομικά κατά όλων των παραγόντων της δίκης, ακόμη και της ανακρίτριας».

Ο κ. Βλάχος είπε πως «η προσπάθεια εκπροσώπησης του κατηγορούμενου έχει εξελιχθεί σε καλλιέργεια τεχνητής έντασης, σε μια προσπάθεια να μετατραπεί η δίκη σε σόου- σαπουνόπερα» και να μην υπάρξει επικέντρωση στην ουσία της υποθεσης και των καταγγελιών».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με όσα είπε ο Γιάννης Βλάχος στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο σκηνοθέτης Δημήτρης Αρβανίτης, λέγοντας πως θα πρέπει σε ανάλογες περιπτώσεις να επιβάλλεται και ένα ειδος καλλιτεχνικού αποκλεισμού:

