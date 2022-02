Πολιτισμός

“Το Πρωινό” - Τσαλιγοπούλου: γιατί να τραγουδήσω με τον Αργυρό; (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για το διαζύγιο και τα όνειρα της, τον Ρέμο και την πρόθεση της να τραγουδάει λίγο και για λίγους…

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε η Ελένη Τσαλιγοπουλου, η οποία μεταξύ άλλων είπε πως κατάφερε να κάνει πραγματικότητα το όνειρο της να γίνει τραγουδίστρια, ενώ όπως σημείωσε, υπάρχει μια αδικία για τους νεότερους συναδέλφους της, καθώς έχουν αλλάξει οι εποχές και οι άνθρωποι.

Ερωτηθείσα εάν, έχοντας ήδη κάνει αρκετές ανατρεπτικές εμφανίσεις στο παρελθόν, θα εμφανιζόταν μαζί με έναν καλλιτέχνη όπως ο Κωνσταντίνος Αργυρός, η Ελένη Τσαλιγοπούλου απάντησε «Γιατί να τραγουδήσω με τον Αργυρό; Αυτός μιλάει καλά στο κοινό του και εγώ μιλάω στο δικό μου κοινό. Συνεργασία σημαίνει να μιλάμε ίδια γλώσσα», λέγοντας ωστόσο πως θα ήταν θετική «σε μια συνεργασία με τον Αντώνη Ρέμο, καθώς σημασία έχει να κάνεις πράγματα με ανθρώπους που κάνουν κάτι κάτι που κανείς δεν μπορεί να το κάνει καλύτερα».

Σε ότι αφορά τις εμφανίσεις και τα σχέδια της για το μέλλον, η Ελένη Τσαλιγοπούλου είπε πως «ότι ήταν να κάνω με τον πολύ κόσμο το έχω κάνει, το έχω χορτάσει. Τώρα θέλω να τραγουδάω λίγο.. για πολύ λίγους».

Αναφέρθηκε ακόμη στο διαζύγιο που πήρε πριν από πολλά χρόνια, ενώ ζούσε στην Νάουσα, λέγοντας πως ήταν το πρώτο διαζύγιο μετά από 20 χρόνια στην πόλη, η οποία «με έφτυσε επειδή δεν έμεινα με έναν άνθρωπο που με αγαπούσε και έλεγε η πόλη ότι τον άφησα για να γίνω πουτάνα!, όμως λίγο καιρό μετά που με είδαν μαζί με τον Νταλάρα να τραγουδάω μου ζήτησαν μέχρι και να γίνω επικεφαλής του φεμινιστικού κινήματος στην πόλη».

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου είπε ακόμη πως η γνώμη της είναι λίγο ακραία μερικές φορές και για αυτό δεν χρειάζεται να «ακούγεται» πάντα, ενώ απάντησε ακόμη πως δεν υπήρξε ποτέ ντίβα, λέγοντας πως αυτό είναι και θέμα χαρακτήρα.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την Ελένη Τσαλιγοπούλου στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Απόπειρα βιασμού: νέα καταγγελία για κλινικάρχη

Θάνατος τριών αδελφών: οι απειλές στην οικογένεια και η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Δωδεκάνησα: αυτοκτονία πατέρα από “ντροπή”