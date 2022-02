Αθλητικά

Europa League: Ο Ολυμπιακός θέλει να “πληγώσει” την Αταλάντα

Να αφήσουν το “σημάδι” τους στο Μπέργκαμο επιδιώκουν οι “ερυθρόλευκοι”, στον δρόμο για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Μετά από ένα «διάλειμμα» δύο μηνών και κάτι, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το βράδυ της Πέμπτης (17/02, 22:00) στο «Gewiss Stadium» του Μπέργκαμο, μπροστά του ακόμη μία μεγάλη πρόκληση: Τη μεγάλη «μάχη» με την Αταλάντα, ομάδα που εδραίωσε την παρουσία της στα δύο τελευταία Champions League, με «έπαθλο» μία θέση στη φάση των «16» του Europa League.

Ο Πέδρο Μαρτίνς είχε «κυκλώσει» εδώ κι εβδομάδες το συγκεκριμένο ματς, επιχειρώντας να «φορμάρει» τον Ολυμπιακό την κατάλληλη στιγμή και στο πρώτο μεγάλο ματς με τους «μπεργκαμάσκι» ψάχνει ένα αποτέλεσμα που θα δώσει «φτερά» στους περσινούς πρωταθλητές ενόψει της ρεβάνς στο «Γ. Καραϊσκάκης» μετά από μία εβδομάδα (24/02).

Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα, πέραν του «λαβωμένου» Γκάρι Ροντρίγκες και πήρε μαζί του στην Ιταλία, όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του.

Όπως όλα δείχνουν οι «ερυθρόλευκοι» θα παραταχθούν κόντρα στην Αταλάντα με τριάδα στην άμυνα (σε διάταξη 3-4-3) με τον Πάπε Αμπού Σισέ που επέστρεψε από τα τελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2022 (ως θριαμβευτής με τη Σενεγάλη) να παίρνει θέση δίπλα στους Παπασταθόπουλο και Μανωλά.

Οι Ρέαμπσιουκ και Λαλά θα είναι οι δύο ακραίοι φουλ μπακ του Ολυμπιακού, ενώ στον άξονα προβάδισμα για να παίξει δίπλα στον Εμβιλά έχει ο Μαντί Καμαρά. Στις δύο θέσεις των ακραίων επιθετικών θα ξεκινήσουν οι Μασούρας και Αγκιμπού Καμαρά, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ο Γιουσούφ Ελ Αραμπί έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει φανέλα βασικού.

Την αποστολή του Ολυμπιακού για τον πρώτο αγώνα με την Αταλάντα συνθέτουν οι Βατσλίκ, Τζολάκης, Καραργύρης, Λαλά, Μανωλάς, Παπαδόπουλος, Παπασταθόπουλος, Ουσ. Μπα, Σισέ, Κίτσος, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Σουρλής, Κούντε, Μ. Καμαρά, Φαντιγκά, Ονιεκουρού, Α. Καμαρά, Λόπες, Μασούρας, Βρουσάι, Βαλμπουενά, Τικίνιο και Ελ Αραμπί.

Στο όριο καρτών βρίσκονται οι Μανωλάς («κουβαλάει» κάρτες από τη Νάπολι), Σισέ, Μπα και Τικίνιο κι αν κάποιος εξ αυτών δεχτεί κίτρινη κάρτα, δεν θα παίξει στον αγώνα ρεβάνς με τους «μπεργκαμάσκι» στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Ελβετός Σάντρο Σάρερ, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Στεφάν ντε Αλμέιδα, Γιόνας Έρνι και 4ο τον Αλεσάντρο Ντούντιτς. Στο VAR θα είναι ο Γερμανός Μάρκο Φριτζ, ενώ AVAR ορίστηκε ο Ελβετός Φενταγί Σαν.

