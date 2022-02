Υγεία - Περιβάλλον

Σαρηγιάννης για άρση μέτρων: είμαστε εντάξει με 70 θανάτους κάθε μέρα έως τις 25 Μαρτίου; (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για πρόωρη άρση πολλών περιορισμών και για βαρύ τίμημα έκανε λόγο ο Καθηγητής του ΑΠΘ, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Πέμπτη ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, σχετικά με την πορεία της πανδημίας κορονοϊού στην Ελλάδα, μετά και την άρση μιας σειράς περιοριστικών μέτρων που αποφασίστηκε την Τετάρτη.

Με αυτήν την απόφαση, «παρατείνουμε την επιβράδυνση της αποκλιμάκωσης», εκτίμησε ο κ. Σαρηγιάννης, τονίζοντας πως «περιμένουμε με βάση αυτά και χωρίς άλλες αλλαγές να πάμε σε αποκλιμάκωση από τις 25 Μαρτίου, αντί για τις 10 Μαρτίου που περιμέναμε, πριν ανακοινωθεί η άρση των μέτρων».

«Δεν περιμένω να ανέβουν πάρα πολύ τα κρούσματα, αλλά για μεγάλο διάστημα θα υπάρχει διακύμανση των κρουσμάτων σε 18.000 – 20.000 την ημέρα. Αυτό αντιστοιχεί και σημαίνει πως μέχρι το τέλος Μαρτίου, ο μέσος όρος θανάτων από 80 που είναι σήμερα, θα πέσει στους 70», είπε ο Καθηγητής του ΑΠΘ.

Όπως τόνισε, «το θέμα είναι αν είμαστε εντάξει να έχουμε 70 νεκρούς την ημέρα για ακόμη ενάμιση μήνα! Αν είμαστε εντάξει με αυτό… οκ».

Όπως εξήγησε, το ιιικό φορτίο στα λύματα δείχνει μια σταθερότητα, καθώς έχουμε ισορροπία από τους νέους εμβολιασμούς και από όσους χάνουν την ανοσία λόγω παρέλευσης του χρόνου νόσησης και εμβολιασμού τους με τις πρώτες δόσεις, τονίζοντας εν κατακλείδι πως κατά την γνώμη του «θα έπρεπε η χαλάρωση των μέτρων να γίνει αργότερα».

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία: διαβουλεύσεις στη Δύση και δυσπιστία προς τη Ρωσία

Μαρούσι: επίθεση σε ανήλικο από 30 άτομα

Europa League: Ο Ολυμπιακός θέλει να “πληγώσει” την Αταλάντα