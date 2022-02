Κοινωνία

Κακοποίηση 11χρονης στην Κρήτη: “Βρήκε μια οικογένεια στο σχολείο”

Ο Μανώλης Μακράκης, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για την υπόθεση της 11χρονης.

«Χτίστηκε μια σχέση εμπιστοσύνης της δασκάλας με το παιδί και αφού βίωνε το παιδί μια δύσκολη κατάσταση τους τελευταίους μήνες, μπόρεσε να μιλήσει και να εμπιστευτεί την δασκάλα για να μιλήσει», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Μανώλης Μακράκης, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, για την υπόθεση με την 11χρονη που κατήγγειλε ότι την κακοποιούσε και την παρενοχλούσε και σεξουαλικά ο αδελφός του πατέρα της.

«Πρέπει να αναφερθούμε και στο ψυχικό σθένος του παιδιού να κάνει την καταγγελία», επεσήμανε ο κ. Μακράκης, τονίζοντας πως το σχολείο κινήθηκε άμεσα, ευθύς μόλις ήρθε σε γνώση του η μαρτυρία του παιδιού για όσα υποστηρίζει ότι βίωνα.

Όπως προσέθεσε, «το σχολείο είναι μαζί με το παιδί, το στηρίζει και το βοηθάει σε όλα ακόμη και οικονομικά».

«Το παιδί βρήκε μια δεύτερη οικογένεια στο σχολείο, μια οικογένεια που του έλειπε», κατέληξε ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου.

