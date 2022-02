Πολιτική

Βαρουφάκης: γιατί γράφω το Γιάνης με ένα -ν (βίντεο)

Μετά από την κουβέντα για τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας , ο επικεφαλής του Μέρα25 μίλησε για το όνομα του, αλλά και τους εχθρούς και τους “τυφλούς” οπαδούς του.

Ζοφερές ήταν οι εκτιμήσεις που έκανε, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, μιλώντας για τον πληθωρισμό, την ενεργειακή κρίση και την πίεση στα εισοδήματα.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης υπέβαλε μια σειρά από αιτήματα για τους αγρότες, ενώ μίλησε και για τις δημοσκοπήσεις, αλλά και την σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα και την περίοδο της θητείας του στο Υπουργείο Οικονομικών.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης είπε μεταξύ άλλων, πως «θα αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός μαζί με τις τιμές της ενέργειας από τα τέλη του 2022, αρχές του 2023, όμως θα παραμένει ψηλά ο πληθωρισμός. Ήδη πολλές χώρες, όπως η Γερμανία, βιώνουν μια ύφεση, η οποία θα γενικευθεί. Η επόμενη Κυβέρνηση, όποια κι αν είναι αυτή, θα δεχθεί τεράστια πίεση από το Βερολίνο και τις Βρυξέλλες για νέα μέτρα. Θα φεύγει η πίεση της ακρίβειας και θα έρθει η πίεση της λιτότητας».

Στο τέλος της συζήτησης, σε πιο χαλαρό κλίμα, ο Γιάνης Βαρουφάκης είπε πως από την στιγμή που μπήκε στην πολιτική απέκτησε κάτι που δεν ήθελε και αυτό είναι οι εχθροί του, ενώ παράλληλα, όπως σημείωσε «έχω οπαδούς που πιστεύουν αυτό που θα πω, πριν το πω, και ας είναι ανοησία».

Τέλος, ανέφερε πως αποκαλύπτει για πρώτη φορά τον λόγο για τον οποίο γράφει το όνομα του με ένα –ν, ως Γιάνης, αντί να επιλέξει την γραφή με δύο –ν, λέγοντας πως «Το έχω κάνει για να τιμήσω τον Γιάνη Κορδάτο, τον μεγάλο ιστορικό που έγραφε το όνομα του με ένα –ν και έτσι και αλλιώς οι Γερμανοί το Johannes το γράφουν με δύο -ν και το Ηans με ένα –ν».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

