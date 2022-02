Πολιτική

Οικονόμου: Στοχευμένη εφάπαξ στήριξη των πιο ευάλωτων

Ο Γιάννης Οικονόμου τόνισε ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται συνεχώς όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία ενώ χαρακτήρισε κρίσιμο το μήνα Μάρτιο.



Στο σχέδιο της κυβέρνησης για την στοχευμένη εφάπαξ στήριξη των πιο ευάλωτων αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου μιλώντας στον ΣΚΑΪ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν όταν η κυβέρνηση θα είναι έτοιμη.

Με αφορμή το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας "Τα Νεά" πως η κυβέρνηση ετοιμάζει «δώρο» Πάσχα με τη μορφή στοχευμένου επιδόματος, ο κ. Οικονόμου σχολίασε ότι υπάρχουν σενάρια και ιδέες που προφανώς συζητούνται, ωστόσο η κυβέρνηση θα ανακοινώσει τις λεπτομέρειες όταν είναι σίγουρη.

«Επεξεργαζόμαστε συνεχώς όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία. Προφανώς το επόμενο διάστημα, ο επόμενος μήνας θα είναι κρίσιμος» τόνισε χαρακτηριστικά. «Μιλάμε για κάτι που δεν θα είναι μέτρο μόνιμης στήριξης. Θα έχουν τη δική τους περίμετρο και στόχευση», «όταν έχουμε κάτι να το πούμε θα το πούμε μετρημένα», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Τόσο το εύρος, όσο και το βάθος αυτής της στήριξης, είναι κάτι που προφανώς θέλουμε να έχει αποτέλεσμα. Άρα δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι ασήμαντο, ούτε θα είναι επικοινωνιακού τύπου. Σχεδιάζουμε και θέλουμε να κάτι που θα έχει ουσιαστικό αποτύπωμα», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η εν λόγω ενίσχυση σύμφωνα με τον κ. Οικονόμου δεν αναιρεί, αντιθέτως έρχεται να προστεθεί στην οριζόντια στήριξη προς τους πολίτες στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, στην μείωση του ΕΝΦΙΑ αλλά και στη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το επόμενο διάστημα.

Ειδικά για τις ενεργειακές ανατιμήσεις διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίζει να στηρίζει τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τους αγρότες.

Για τα περιοριστικά μέτρα λόγω κορονοϊού, ο κ. Οικονόμου εκτίμησε ότι και η Ελλάδα θα ακολουθήσει την τάση χαλάρωσης και της επιστροφής στην κανονικότητα που υπάρχει και στον υπόλοιπο κόσμο και πως πρέπει να αναμένουμε τις εισηγήσεις των ειδικών. Ειδικά για το καρναβάλι εμφανίστηκε διστακτικός λέγοντας ότι «δεν θα είμαστε εκεί».

Για τα πρόστιμα τους ανεμβολίαστους πολίτες άνω των 60 ετών, διαβεβαίωσε ότι τα πρόστιμα βεβαιώνονται κανονικά στους περίπου 250.000 και 300.000 πολίτες.

