Οικονομία

Η MYTILINEOS συμβάλλει στη βελτίωση της διατροφής των ευάλωτων παιδιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης από την MYTILINEOS, με έμπρακτη συμβολή στον 2ο στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της MYTILINEOS:

«Η ΜΥTILINEOS συμβάλλει εμπράκτως στο 2ο Παγκόσμιο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης για τη μείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, το 2021 η Εταιρεία διασφάλισε την πρόσβαση 4.000 παιδιών και εφήβων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες σε επαρκή τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας.

Για τρίτη συνεχή σχολική χρονιά, η MYTILINEOS συμμετείχε ενεργά στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΤΡΟΦΗ» του Ινστιτούτου Prolepsis, προσφέροντας καθημερινά και κατά τη διάρκεια όλου του σχολικού έτους, δωρεάν θρεπτικά γεύματα, προωθώντας παράλληλα υγιεινές διατροφικές συνήθειες σε 225 μαθητές 7 σχολείων στην Αττική και στη Βοιωτία. Το Πρόγραμμα προσαρμόστηκε άμεσα στις ιδιαίτερες συνθήκες και απαιτήσεις της πανδημίας, με στόχο να συνεχιστεί όσο το δυνατόν πιο ομαλά η διάθεση τροφίμων σε όλα τα σχολεία και να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών, αλλά και της κοινότητας. Στην προσπάθεια αυτή και κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των σχολείων, παραδίδονταν στο σύνολο των μαθητών ειδικά σχεδιασμένα πακέτα τροφίμων καλύπτοντας τις διατροφικές τους ανάγκες μέσω ενός πλήρους και υγιεινού πρωινού.

Η Εταιρεία εξασφάλισε τη διανομή συνολικά 18.509 υγιεινών γευμάτων αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα σίτισης και ενισχύοντας τις σωστές διατροφικές επιλογές των παιδιών. Τα αποτελέσματα της ποσοτικής αλλά και ποιοτικής ανάλυσης μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος καταδεικνύουν ότι μέσω της καθημερινής σίτισης των μαθητών μειώνονται τα φαινόμενα επισιτιστικής ανασφάλειας και πείνας, προάγεται η σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών και βελτιώνονται οι διατροφικές τους συνήθειες. Επιπρόσθετα, ο μέσος δείκτης επισιτιστικής ανασφάλειας μειώθηκε σημαντικά κατά 23,3% ενώ το 73,3% των μαθητών σταμάτησε να βιώνει σοβαρή πείνα κατά τη λήξη του προγράμματος.

Επιπλέον, η MYTILINEOS το 2021 εγκαινίασε τη συνεργασία της με το Ίδρυμα για την καταπολέμηση της πείνας & της σπατάλης «Τράπεζα Τροφίμων» υλοποιώντας το πρόγραμμα «Emergency Food Fund – for kids», καλύπτοντας ανάγκες 25 συσσιτίων και ιδρυμάτων της Αττικής για την στήριξη παιδιών (α) πολύτεκνων οικογενειών, (β) παιδιών που ζουν σε ιδρύματα και (γ) παιδιά με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ).

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι διατροφικές ανάγκες ευπαθών κοινωνικών ομάδων αυξήθηκαν, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη συμμετοχής στο πρόγραμμα προσφέροντας ποσότητες τροφίμων σε είδη που χρειάζονται περισσότερο, για ένα έτος. Συνολικά διανεμήθηκαν 61.338 ποτήρια γάλα και δημητριακά σε 3.784 παιδιά εκ των οποίων 149 ζουν σε 6 ιδρύματα και 1.448 είναι παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Στόχος της Εταιρείας είναι να επεκτείνει τις συνεργασίες της και το 2022 συμβάλλοντας ακόμα περισσότερο στην εξάλειψη της πείνας και στη μείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας παιδιών ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Ήδη από το 2018 έως σήμερα η εταιρεία εξασφάλισε μέσω του προγράμματος «ΔΙΑΤΡΟΦΗ» τη διανομή 77.804 σχολικών υγιεινών γευμάτων σε 768 παιδιά 21 νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων και γυμνασίων. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσει την προσφορά της με επιπλέον 26.000 γεύματα καλύπτοντας τις ανάγκες 218 μαθητών 6 επιλεγμένων σχολείων με ποσοστό επισιτιστικής ανασφάλειας >70%, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει εκ νέου 25 συσσίτια/ιδρύματα προσφέροντας ποσότητες τροφίμων σε είδη που χρειάζονται περισσότερο, εξυπηρετώντας ανάγκες περισσότερων παιδιών.

Επισκεφθείτε το Sustainability Actions Map (https://sdactionsmap.mytilineos.gr/), για να μάθετε περισσότερα».

Ειδήσεις σήμερα:

Παγκράτι: Έκρηξη σε πολυκατοικία

Simon Leviev: o “απατεώνας του Tinder ” μιλά στο “Πρωινό” (βίντεο)

Μαρούσι: επίθεση σε ανήλικο από 30 άτομα