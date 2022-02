Πολιτισμός

Μίκης Θεοδωράκης θα ονομαστεί πεζογέφυρα στην Αγία Παρασκευή

Το όνομα του Μίκη Θεοδωράκη θα δώσει ο Δήμος Αγίας Παρασκευής στη νέα πεζογέφυρα της Μεσογείων.

(εικόνα αρχείου)

Όλα είναι έτοιμα πλέον, για τα εγκαίνια της νέας πεζογέφυρας στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της οδού Ευαγγελιστρίας.

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ολοκλήρωσε το έργο, το οποίο θεωρείται κομβικής σημασίας για την καθημερινότητα όλων των πολιτών. Στόχος είναι η παροχή, πλέον, της μέγιστης δυνατής ασφάλειας των πεζών και η όσο το δυνατόν μείωση των ατυχημάτων, καθώς επρόκειτο για ένα οδικό σημείο του άξονα της Μεσογείων, όπου έχουν καταγραφεί πολλά ατυχήματα κατά το παρελθόν.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Τρίτη (22/2) στις 7:00 μ.μ. και επιθυμία της δημοτικής Αρχής είναι να δοθεί στην πεζογέφυρα το όνομα του Μίκη Θεοδωράκη. Για τον λόγο αυτό, στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς θα καταθέσει προς ψήφιση τη συγκεκριμένη πρόταση.

