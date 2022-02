Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Γκάγκα - Παπαευαγγέλου για κρούσματα και μέτρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στην χώρα και την άρση περιοριστικών μέτρων.



Ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στην χώρα και τις μεταλλάξεις από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα, την Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου και τον Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη.

Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας, υπογράμμισε ότι «η πανδημία υποχωρεί, αλλά με αργούς ρυθμούς».

Σε ότι αφορά τα αντιικά φάρμακα, είπε ότι μέχρι στιγμής έχουν γίνει 2.653 αιτήσεις, εκ των οποίων έχουν γίνει ήδη οι παραδόσεις σε 1.957 ασθενείς. 322 ασθενείς ακύρωσαν μόνοι τους τις αιτήσεις, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις έχει δρομολογηθεί η παράδοση των αντιικών σκευασμάτων.

Νωρίτερα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε δεκάδες θανάτους και πάνω από 19.000 κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Την ίδια ώρα ενδιφέρον παρουσιάζει η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανα περιφερειακή ενότητα, αλλά και οι μεταλλάξεις του κορονοϊού.

Ειδήσεις σήμερα:

Αττική: οι 11 ληστές που “ρήμαζαν” καταστήματα (εικόνες)

Κάρπαθος: συγκλονίζει η αυτοκτονία πατέρα για το “ροζ βίντεο” του γιού του

Simon Leviev: o “απατεώνας του Tinder ” μιλά στο “Πρωινό” (βίντεο)