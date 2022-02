Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: Το 96% των νέων κρουσμάτων αφορούν τη μετάλλαξη Όμικρον

Δεν είμαστε έτοιμοι για πλήρη άρση των περιοριστικών μέτρων, τόνισε η Βάνα Παπαευαγγέλου. Σε ποιες περιοχές αυξήθηκαν τα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα.

Σταθερή χαρακτήρισε την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα η καθηγήτρια Παιδιατρικής, Βάνα Παπαευαγγέλου, η οποία τόνισε ότι βρισκόμαστε πλέον κατά μέσο όρο στα 17.000 με 18.000 κρούσματα κάθε μέρα.

Η ίδια έκανε λόγο για σαφή αποσύζευξη μεταξύ σκληρών δεικτών της πανδημίας και μολύνσεων από την Όμικρον, τονίζοντας ότι αυτό άνοιξε τη συζήτηση για χαλάρωση των μέτρων και στην Επιτροπή, αλλά έσπευσε να πει ότι είναι λάθος να θεωρήσουμε ότι η πανδημία τελειώνει, καθώς εξακολουθούμε να έχουμε στη χώρα μας 120.000 ενεργά κρούσματα.

Η ίδια πρόσθεσε ότι στο εξής θα συνυπάρχουμε με τον ιό και θα πρέπει να αποφασίσουμε πως θα ζήσουμε με αυτόν. Ο καθένας θα πρέπει να λάβει την ατομική του ευθύνη απέναντι σ’ αυτούς που έχει στο σπίτι του αν είναι άτομα ηλικιωμένα ή έχουν χρόνια νοσήματα, είπε και πρόσθεσε ότι ευχόμαστε να μην υπάρξει νέα παραλλαγή του ιού που θα ανατρέψει ξανά τα δεδομένα.

Για μία ακόμη φορά τόνισε την αξία του εμβολιασμού αναφερόμενη σε μελέτες από το Ισραήλ που έδειξαν ότι είχαν 60% με 80% πιθανότητα να νοσήσουν για δεύτερη φορά, όσοι δεν εμβολιάστηκαν γιατί θεώρησαν ότι είχαν νοσήσει και ήταν άτρωτοι.

Μάλιστα εξήγησε ότι το 95% όσων χάνουν τη ζωή τους, είναι άνω των 60 ετών και οι περισσότεροι ανεμβολίαστοι.

Η κυρία Παπαευαγγέλου είπε ότι παρατηρείται μικρή αύξηση των νέων κρουσμάτων σε κάποια νησιά. Αύξηση των κρουσμάτων φαίνεται και από τα λήμματα της Καστοριάς, της Ξάνθης και των Ιωαννίνων.

Όπως πρόσθεσε το 96% πλέον των νέων κρουσμάτων αφορούν την Όμικρον και μόνο το 2,2% τη μετάλλαξη Δ.

Αναφερόμενη στην κατάσταση που επικρατεί στις ΜΕΘ αλλά και τους νοσηλευόμενους από κορονοϊό είπε ότι μειώθηκαν κατά 13% οι εισαγωγές στα νοσοκομεία και οι νοσηλευόμενοι σήμερα από κορονοϊό στην επικράτεια υπολογίζονται στους 4.100, ενώ καταγράφονται περίπου 400 νέες εισαγωγές ανά ημέρα. Ωστόσο τόνισε ότι μειώθηκαν οι εισαγωγές παιδιών και εφήβων και πως το 90% των ασθενών που εισάγονται στα νοσοκομεία, έχουν διαγνωστεί με την παραλλαγή Όμικρον. Σήμερα όπως είπε η διαθεσιμότητα σε απλές κλίνες είναι 53% και σε ΜΕΘ Covid 73%.

Σε ερώτηση για το πιστοποιητικό σε όσους έχουν νοσήσει για δεύτερη φορά, η κυρία Παπαευαγγέλου εξήγησε ότι πρόκειται για διοικητική απόφαση που θα αφορά όσους έχουν εμβολιαστεί με τις δύο δόσεις ή το μονοδοσικό εμβόλιο, είχαν νοσήσει στο παρελθόν και νόσησαν για δεύτερη φορά πριν προλάβουν να κάνουν την 3η αναμνηστική δόση.

Νωρίτερα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 19.504 νέα κρούσματα. δεκάδες νέους θανάτους και εκατοντάδες διασωληνωμένους το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα, με την Αττική να καταγράφει 6062 εξ αυτών και την Θεσσαλονίκη 2112.

