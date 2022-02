Πολιτική

Κορονοϊός - Πλεύρης: Άρση μέτρων μέχρι τέλη Μαρτίου

Φόβοι αναζωπύρωσης της πανδημίας από το φθινόπωρο. "Δεν υπάρχει τέλος της πανδημίας", υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας.



Η λογική όλων των χωρών στο Συμβούλιο των υπουργών Υγείας της Ευρώπης είναι πως οι περιορισμοί θα πρέπει να αρθούν έως τα μέσα με τέλη Μαρτίου ανάλογα με την πίεση στα συστήματα υγείας των χωρών, ανέφερε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Ωστόσο επισήμανε, ότι δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός και όλοι είναι προετοιμασμένοι για τυχόν αναζωπύρωση της πανδημίας από το φθινόπωρο, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει τέλος της πανδημίας».

Για την απόφαση άρσης περιορισμών στην Ελλάδα επισήμανε πως το ποσοστό εμβολιασμού στον γενικό πληθυσμό είναι άνω του 81%. Επίσης, ανέφερε πως οι διασωληνωμένοι έχουν μειωθεί μέσα σε 25 ημέρες από 680 σε 480, ενώ τα χθεσινά εξιτήρια - εισιτήρια στα νοσοκομεία είναι 150 υπέρ των εξιτηρίων κάτι που δείχνει ότι το ΕΣΥ είναι μεν ακόμα πιεσμένο, αλλά παρατηρείται αποκλιμάκωση.

Σχετικά με τη συζήτηση για τέταρτη δόση, τόνισε πως η κυβέρνηση δεν λειτουργεί ανεξάρτητα από τους επιστήμονες και τον ΕΜΑ. Ενδεχομένως, εάν χρειαστεί να γίνει κάτι αντίστοιχο με το εμβόλιο της γρίπης αλλά αυτή η συζήτηση είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο στην Ευρώπη, κατέληξε.

