Μπλόκα αγροτών - Τσίπρας: Δεν διακυβεύεται λιγότερο κέρδος αλλά η παραμονή στα χωράφια

Σύσκεψη του Αλέξη Τσίπρα με τους εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στο δημαρχείο του Δήμου Κιλελέρ.

«Τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου είναι δίκαια αιτήματα. Διότι, αυτή τη φορά, δεν διακυβεύεται λιγότερο κέρδος. Αυτό που διακυβεύεται είναι η παραμονή στα χωράφια, στην ύπαιθρο. Είναι αν θα συνεχίσουν να παράγουν. Και αυτό είναι κρίσιμο για τη χώρα, για την ελληνική οικονομία», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας μετά τη σύσκεψη που είχε σήμερα με τους εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στο δημαρχείο του Δήμου Κιλελέρ.

«Η ακρίβεια έχει τσακίσει κάθε νοικοκυριό. Η ενεργειακή κρίση που με ευθύνες της κυβέρνησης έχει πολλαπλασιαστεί με αποτέλεσμα να είμαστε η χώρα με την ακριβότερη χονδρική τιμή ρεύματος σε ολόκληρη την Ευρώπη, έχει τσακίσει τους παραγωγούς», σημείωσε, τονίζοντας ότι «το αίτημα να υπάρξει άμεσα και για όσο διαρκεί αυτή η κρίση η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο, το αίτημα να υπάρξουν στοχευμένες επιδοτήσεις για να αντισταθμιστούν οι τρομακτικές αυξήσεις με τη ρήτρα αναπροσαρμογής στο αγροτικό τιμολόγιο, το αίτημα να επιδοτηθούν οι ζωοτροφές και τα αγροτικά εφόδια προκειμένου να μπορέσουν να σταθούν αγρότες και κτηνοτρόφοι, είναι αιτήματα απολύτως δίκαια». «Θα έλεγα, απολύτως λογικά, εάν θέλουμε να σταθεί η ύπαιθρος και η ελληνική οικονομία», προσέθεσε, ενώ χαρακτήρισε «αστεία» τη «δικαιολογία ότι θα προκαλέσουν δημοσιονομικό εκτροχιασμό» σημειώνοντας ότι «αποτελεί επιλογή της κυβέρνησης να μην στηρίξει την κοινωνία που χειμάζεται».

«Δεν μπορεί να κάνεις 5 δισ., ίσως και παραπάνω, απευθείας αναθέσεις, να κόβεις τη 13η σύνταξη και να δίνει 1,5 δισ. για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, 7 δισ. εξοπλισμούς και την ίδια στιγμή να λες ότι δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα να στηρίξεις την κοινωνία που χειμάζεται» τόνισε και κάλεσε τον πρωθυπουργό «να σταματήσει την καθεστωτική πολιτική, που προσπαθεί να κρύψει τη φωνή των ανθρώπων που αγωνίζονται και διεκδικούν». «Δεν είναι τυχαίο ότι δεν θα δει κανείς το τελευταίο διάστημα τις αγροτικές κινητοποιήσεις στους τηλεοπτικούς δέκτες. Και τον καλώ να συζητήσει μαζί τους, όπως έκανα εγώ το 2016 στο Μαξίμου, αντί να στέλνει τα ΜΑΤ και να δίνει εντολή να κόβονται από το δημόσιο διάλογο οι φωνές διαμαρτυρίας και οι διεκδικήσεις τους. Σε μία δημοκρατική χώρα, οι διεκδικήσεις και οι διαφορετικές φωνές δεν μπορεί να κόβονται και στο τέλος δεν θα κοπούν. Διότι ο αγώνας των αγροτών και τα αιτήματά τους, δεν αφορούν μόνο τους αγρότες. Αφορούν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Και η κυβέρνηση πρέπει να ανταποκριθεί», είπε, και κατέληξε:

«Είμαστε βέβαιοι, ότι ανταπόκριση στα αιτήματα δεν θα υπάρξει. Μακάρι να υπάρξει στον διάλογο. Για αυτό και έχουμε καταθέσει εδώ και καιρό στον δημόσιο διάλογο την πρότασή μας. Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα και όπου υπάρχουν πρέπει να λυθούν με την προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία».

Σύσκεψη με εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων

Νωρίτερα, στη σύσκεψη που είχε με εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στο δημαρχείο του Δήμου Κιλελέρ, ο κ. Τσίπρας στηλίτευσε το γεγονός ότι «ένα πολύ σημαντικό μέρος του αγροτικού κόσμου κινητοποιείται για μία πολύ δύσκολη πραγματικότητα, αλλά δεν το έχει μάθει κανείς, ότι υπάρχουν αυτές οι κινητοποιήσεις», χαρακτηρίζοντας «πρωτοφανή» τον «αποκλεισμό της φωνής του αγροτικού κόσμου από τη σφαίρα των μέσων ενημέρωσης».

Τόνισε πως «δεν έχει σημασία αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί σας», υπογραμμίζοντας πως «είναι στοιχείο της Δημοκρατίας τα κόμματα και κυρίως η κυβέρνηση να ακούει τα αιτήματά σας, να τοποθετείται, να συμφωνεί ή να διαφωνεί και οι πολίτες να ενημερώνονται». Προσέθεσε δε πως ο αποκλεισμός αυτός οφείλεται στο γεγονός ότι «τα αιτήματα που καταθέτετε, κυρίως αυτά που αφορούν στο υπερβολικό κόστος και το ενεργειακό, είναι ζητήματα που δεν αφορούν μόνο τις αγροτικές οικογένειες αλλά και τη μέση ελληνική οικογένεια, τη μέση επιχείρηση».

«Η δική σας φωνή ταυτίζεται, ίσως για πρώτη φορά, με τη φωνή αγωνίας σε κάθε ελληνικό νοικοκυριό και αυτό η κυβέρνηση θέλει να το αποφύγει» εξήγησε ο κ. Τσίπρας, σημειώνοντας πως «δεν είναι σχήμα λόγου ότι τα προβλήματά σας είναι πλέον υπαρξιακά, διότι ξέρω ότι οι λογαριασμοί του ρεύματος στο κόστος παραγωγής πραγματικά καθιστούν ζήτημα ύπαρξης το να υπάρξει μία διέξοδος». Αλλιώς, προσέθεσε, «δεν θα υπάρχει κανένα όφελος να μένετε στην ύπαιθρο και να σπέρνετε τα χωράφια σας. Και αυτό δεν είναι υπερβολή αλλά διαπίστωση».

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε πως θεώρησε υποχρέωσή του να ανταποκριθεί στο αίτημα των αγροτών για συνάντηση, «θεωρώντας πως η θεσμική παρουσία μου εδώ ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορούσε παρά να αναγκάσει μέρος των μέσων ενημέρωσης να αναδείξουν ότι υπάρχετε, διαμαρτύρεστε και αγωνιζόσαστε».

Έκανε λόγο για «συνθήκες καθεστώτος με αποκλεισμούς μέσων από χρηματοδοτήσεις χωρίς κριτήρια, με διώξεις δημοσιογράφων και δικαστών». Με αφορμή μάλιστα τη διαγραφή του κ. Κύρτσου από τη ΝΔ, σημείωσε πως διεγράφη «επειδή έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου να γίνουμε όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία, καθώς το ευρωπαϊκό δικαστήριο έχει συνδέσει τις χρηματοδοτήσεις με βάση τα δικαιώματα», που όπως είπε «δυστυχώς στην Ελλάδα είναι σε τέτοιες λογικές στοχοποίησης».

Μετά το Κιλελέρ ο κ. Τσίπρας μεταβαίνει στην Αγιά, όπου θα έχει συζήτηση με αγρότες, κτηνοτρόφους και επαγγελματίες της περιοχής.

