Κοινωνία

“Euroferry Olympia”: Επιβάτης του είχε διασωθεί από το Norman Atlantic (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας οδηγός νταλίκας που βγήκε σώος από το φλεγόμενο πλοίο στα ανοιχτά της Κέρκυρας ήταν επίσης μέσα στο Norman Atlantic.

Ο Επαμεινώνδας Πιπέρης, οδηγός νταλίκας είναι ένας από τους διασωθέντες του “Euroferry Olympia”, έζησε για δεύτερη φορά τον εφιάλτη αφού ήταν και στο ναυάγιο του Norman Atlantic.

Έζησε για δεύτερη φορά τον ίδιο εφιάλτη, βίωσε την ίδια αγωνία για την ζωή του. Ο Επαμεινώνδας Πιπέρης οδηγός νταλίκας κατάφερε να βγει σώος από το Εuroferry Οlympia, όπως και πριν από 8 χρόνια όταν έκανε το ίδιο ταξίδι με το Νorman Αtlantic που τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι πρώτες εικόνες που ήρθαν στο μυαλό του, τα ξημερώματα, όταν του χτύπησαν την πόρτα της καμπίνας, ήταν οι στιγμές αγωνίας που έζησε επί δύο ημέρες πάνω στο φλεγόμενο Νorman Αtlantic.

«Δεν υπήρχε πανικός, το πλήρωμα ήταν πολύ ψύχραιμο και οι Ιταλοί και οι Έλληνες», δήλωσε ο κ.Πιπέρης και συγκριτικά με την πρώτη φορά, εξήγησε πως «την προηγούμενη φορά ήταν πιο μεγάλη η φωτιά, πιο χάλια ο καιρός».

Αυτήν τη φορά, όμως, «μέχρι να συνειδητοποιήσουμε τι είχε γίνει, είχαν ανοίξει τις βάρκες και μας έβαλαν μέσα».

Δεν έκρυψε, τέλος, πως παρά το ότι είχε ζήσει ανάλογη εμπειρία φοβήθηκε και αυτήν τη φορά.

Ο 52χρονος μέσα στην ατυχία του νιώθει και τυχερός αφού για δεύτερη φορά κατάφερε να βγει ζωντανός.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη: Ένα λουλούδι από την Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Σεισμός στην Αμφιλοχία

Κορονοϊός: 18605 νέα κρούσματα την Παρασκευή