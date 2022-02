Πολιτική

Μητσοτάκης για Ουκρανία: οι επιπτώσεις από μια περαιτέρω κλιμάκωση θα είναι δραματικές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δηλώσεις του πρωθυπουργού στην Deutsche Welle. Η κρίση στην Ουκρανία και η Διάσκεψη στο Μόναχο.

Στην εκτίμηση πως πάντα υπάρχει χώρος για τη διπλωματία, εφόσον όλοι αντιλαμβάνονται ότι οι επιπτώσεις από μία περαιτέρω κλιμάκωση θα είναι δραματικές προέβη, από το Μόναχο και τη Διάσκεψη για την Ασφάλεια, ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη του στην Deutsche Welle. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «δεν έχουμε ακόμη απτές ενδείξεις ότι έχουμε κινήσεις αποκλιμάκωσης», ενώ επανέλαβε ότι «ελπίζουμε και θέλουμε να κρατήσουμε τους διαύλους της επικοινωνίας και της διπλωματίας ανοιχτούς με τη Ρωσία».

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στην Deutsche Welle και την Ειρήνη Αναστασοπούλου.

Κύριε Πρόεδρε, έρχεστε από τις Βρυξέλλες, υπάρχει ενημέρωση για το τι γίνεται αυτήν τη στιγμή στα σύνορα, στην ουκρανική μεθόριο, γιατί οι πληροφορίες είναι αντικρουόμενες. Ποια είναι η δική σας εικόνα;

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κατάσταση είναι αρκετά συγκεχυμένη και δεν νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα. Το βέβαιο είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολύ σημαντική κινητοποίηση ρωσικών στρατευμάτων. Δεν έχουμε ακόμη κάποιες απτές ενδείξεις ότι έχουμε κινήσεις αποκλιμάκωσης. Είχαμε την ευκαιρία χθες στις Βρυξέλλες να επαναλάβουμε την ενότητα της ΕΕ, την απόλυτη συμπόρευση και συστράτευσή μας με τους ευρωατλαντικούς συμμάχους μας. Νομίζω ότι το πλαίσιο έχει τοποθετηθεί με απόλυτη σαφήνεια. Θα υπάρξουν σοβαρότατες κυρώσεις σε περίπτωση που η Ρωσία επιλέξει το δρόμο της εισβολής και της αμφισβήτησης της εδαφικής κυριαρχίας της Ουκρανίας. Ελπίζουμε και θέλουμε να κρατήσουμε τους διαύλους της επικοινωνίας και της διπλωματίας ανοιχτούς με τη Ρωσία.

Ο κ. Δένδιας είναι σήμερα στη Μόσχα…

Βρέθηκε στη Ρωσία σε συζήτηση με τον ομόλογό του, τον Σεργκέι Λαβρόφ. Δεν έχω ακόμη ενημέρωση, όμως μετέφερε αυτό που νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται. Ότι σε πιθανή κλιμάκωση της κρίσης δεν θα υπάρχουν νικητές, θα υπάρχουν μόνο ηττημένοι. Κατά συνέπεια προσβλέπουμε σε απτές κινήσεις και ενδείξεις αποκλιμάκωσης, διατηρούμε όλα τα κανάλια επικοινωνίας ανοιχτά, είτε μιλάμε για διμερείς επικοινωνίες χωρών-μελών της ΕΕ, είτε μιλάμε για το σχήμα της Νορμανδίας με τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Ρωσία και την Ουκρανία, είτε μιλάμε για τον ΟΑΣΕ, και ελπίζουμε για το καλύτερο, να πρυτανεύσει η λογική.

Θεωρείται δηλαδή ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο για τη διπλωματία..

Πάντα υπάρχει χώρος για τη διπλωματία, πόσο μάλλον όταν όλοι αντιλαμβάνονται ότι οι επιπτώσεις από μια περαιτέρω κλιμάκωση θα είναι δραματικές.

Ορισμένοι παρατηρητές είναι της άποψης ότι η Δύση δεν πήρε και τόσο στα σοβαρά τις ευαισθησίες, τις ανησυχίες όλη αυτήν την περίοδο μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Πόσο ανταποκρίνεται στην αλήθεια κατά τη γνώμη σας;

Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο αναλυτικό σχόλιο τώρα. Θα περιοριστώ να πω αυτό που υποστήριξα όταν βρέθηκα στο Σότσι και συνάντησα τον πρόεδρο Πούτιν, ότι η Ρωσία πρέπει να είναι μέσα στο πλαίσιο αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ευρώπης.

Εν κατακλείδι, ποιο λοιπόν θα πρέπει να είναι το μήνυμα από αυτή τη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου σε μιαν ανασφαλή Ευρώπη;

Η Διάσκεψη του Μονάχου είναι πάντα μια ευκαιρία συνάντησης και από τις δυο πλευρές του Ατλαντικού. Νομίζω ότι το επίπεδο συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και με τις ΗΠΑ, που προφανώς έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, είναι τουλάχιστον σε σχέση με το παρελθόν το καλύτερο δυνατό.

Ειδήσεις σήμερα:

Ίλιον - Γιαγιά που έκλεψε τρόφιμα: “Σκότωσα την αξιοπρέπειά μου, για ένα τραπέζι στα παιδιά μου” (βίντεο)

Δολοφονία Άλκη: Ένα λουλούδι από την Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Μίκης Θεοδωράκης θα ονομαστεί πεζογέφυρα στην Αγία Παρασκευή