Η Κέιτ Μπλάνσετ θα τιμηθεί με το βραβείο “Τσάπλιν”

Το εγκώμιο της ηθοποιού έπλεξε η εκτελεστική διευθύντρια Κινηματογράφου στο Lincoln Center, Λέσλι Κλάινμπεργκ.

Με το 47ο Βραβείο Τσάπλιν θα τιμηθεί η ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ. Η εκδήλωση θα γίνει στις 25 Απριλίου και η ηθοποιός θα τιμηθεί για το σύνολο της καριέρας της με τη συμμετοχή ομιλητών, προβολή αποσπασμάτων ταινιών και μία συνέντευξη της στην οποία θα μιλήσει για την καριέρα της μέχρι την απονομή του βραβείου Τσάπλιν.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε την επιστροφή της Κέιτ Μπλάνσετ στο Lincoln Center, όπου τρεις από τις ταινίες της έχουν προβληθεί στο παρελθόν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης», δήλωσε η Λέσλι Κλάινμπεργκ, εκτελεστική διευθύντρια Κινηματογράφου στο Lincoln Center.

«Η καριέρα της κυρίας Μπλάνσετ περιλαμβάνει εξαιρετικές ερμηνείες σε ταινίες που κυμαίνονται από μικρές ανεξάρτητες προσπάθειες μέχρι μεγάλα franchise και με μερικούς από τους πιο διάσημους σκηνοθέτες της εποχής μας», είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι προνόμιο μας να της αφιερώσουμε μια βραδιά γιορτής και να προσθέσουμε μια ακόμη διάκριση στα πολλά βραβεία που της άξιζε», πρόσθεσε η Κλάινμπεργκ.

Τα έσοδα από την εκδήλωση απονομής του Βραβείου Τσάπλιν δίνονται για την υποστήριξη των τεχνών και κυρίως αυτής του κινηματογράφου από το Lincon Center.

