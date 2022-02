Παράξενα

ΗΠΑ: Ημιαυτόματο τουφέκι για παιδιά πυροδοτεί αντιδράσεις

Οργή από οργανώσεις στρατευμένες στην καταπολέμηση της βίας με τη χρήση πυροβόλων όπλων. Τι απαντά η εταιρεία που το κατασκευάζει.

Το JR-15, ημιαυτόματο τουφέκι σχεδιασμένο ειδικά για παιδιά, με βάση το είδος όπλου που έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές σφαγές στις ΗΠΑ, έκανε τον περασμένο μήνα την εμφάνισή του στην αγορά, προκαλώντας οργή σε οργανώσεις στρατευμένες στην καταπολέμηση της βίας με τη χρήση πυροβόλων όπλων.

Είναι «το πρώτο από πολλά όπλα που θα βοηθήσουν τους ενηλίκους να εξοικειώσουν τα παιδιά τους με την αθλητική δραστηριότητα της σκόπευσης, με κάθε ασφάλεια», διαβεβαιώνει η εταιρεία WEE1 Tactical, η οποία διαφημίζει στον ιστότοπό της ένα τουφέκι «όπως το όπλο του μπαμπά και της μαμάς».

Το JR-15 (από το «τζούνιορ») έχει μήκος 80 εκατοστά και ζυγίζει λιγότερο από ένα κιλό. Παίρνει γεμιστήρες 5 και 10 φυσιγγίων, διαμετρήματος 0,22 long rifle. Άρχισε να διατίθεται στην αγορά στα μέσα Ιανουαρίου, στην τιμή των 389 δολαρίων.

Το μοντέλο για τους ενηλίκους, το AR-15, είναι η πολιτική εκδοχή τουφεκιού εφόδου στρατιωτικού τύπου. Έχει χρησιμοποιηθεί σε αναρίθμητες σφαγές, ειδικά σε σχολεία, που σόκαραν τις ΗΠΑ.

Τα μακελειά με τη χρήση όπλων αποτελούν αιώνια μάστιγα στις ΗΠΑ, όπου το δικαίωμα της οπλοφορίας είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο. Οι πρωτοβουλίες για να ελεγχθεί η πώλησή τους συνήθως καταλήγουν στα καλάθια των αχρήστων στο Κογκρέσο, όπου το ισχυρό λόμπι των όπλων, η NRA, διαθέτει μεγάλη επιρροή.

