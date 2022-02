Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: ανήλικοι λίντσαραν άνδρα στο κέντρο της πόλης

Τι συνέβη και οι ανήλικοι επιτέθηκαν στον άνδρα. Έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων πραγματοποιούν οι αρχές.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα μία παρέα 10 ανηλίκων ξυλοκόπησε έναν άνδρα περίπου 40 ετών. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά αυτόπτες μάρτυρες, οι ανήλικοι χτύπησαν με κλωτσιές και μπυνιές τον άνδρα αφού αυτός νωρίτερα είχε επιτεθεί φραστικά σε μία ανήλικη 14 ετών.

Ο άνδρας για να σωθεί, κρύφτηκε μέσα σε ένα ζαχαροπλαστείο όμως αυτό δε σταμάτησε τους ανήλικους που τον κηνύγησαν και μέσα στο μαγαζί.

Τόσο οι ανήλικοι όσο και ο άνδρας τελικά έφυγαν και οι αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο προσπαθούν να εντοπίσουν τους εμπλεκόμενους στο συμβάν.

Πηγή: grtimes.gr

