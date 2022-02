Θεσσαλονίκη

Δολοφονία Άλκη: Αναγνώρισαν έναν από τους δράστες οι φίλοι του

Σε διαδικασία αναγνώρισης των 12 κατηγορουμένων για τη δολοφονία του Άλκη κληθηκαν τέσσερις φίλοι του 19χρονου.



Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναγνώρισης των 12 κατηγορουμένων για τη δολοφονία του Άλκη από τους φίλους του αδικοχαμένου νεαρού που ήταν μαζί του το μοιραίο βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φίλοι του Άλκη αναγνώρισαν τον έναν εκ των δραστών. Πρόκειται για τον 20χρονο Αλβανό, ο οποίος φέρεται να ρώτησε την παρέα του Άλκη Καμπανού τι ομάδα είναι.

Ο 20χρονος ήταν αυτός που κρατούσε μαχαίρι και τραυματίστηκε στο χέρι.

“Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία στη διαδικασία αναγνώρισης, προκύπτει ότι ο εντολέας μου δεν έχει αναγνωριστεί, από κανένα από τα θύματα”, δήλωσε, σύμφωνα με το thestival.gr, ο κ. Νίκος Πετρίδης, συνήγορος ενός εκ των κατηγορούμενων για τη δολοφονική επίθεση της 1ης Φεβρουαρίου στον Άλκη Καμπανό και την παρέα του.