Δολοφονία Άλκη: Η ώρα της αναγνώρισης των δραστών από τους φίλους του 19χρονου

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης θα βρεθούν σήμερα οι τέσσερις φίλοι του Άλκη Καμπανού που δολοφονήθηκε.



Πρόκειται για τους δύο φίλους που τραυματίστηκαν κατά την δολοφονική επίθεση αλλά και άλλους δύο που κατάφεραν να ξεφύγουν.

Η διαδικασία της αναγνώρισης αναμένεται να γίνει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το thestival.gr.

Η διαδικασία αποφασίστηκε, προκειμένου, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα, όπως η λήψη DNA, να αποσαφηνιστεί ο βαθμός συμμετοχής του καθενός στο έγκλημα.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα DNA, από το υλικό που βρέθηκε στα όπλα και τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν, στη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών.

Προφυλακίστηκε και ο 12ος κατηγορούμενος

Προφυλακιστέος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα και ο 12ος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος, οδηγός του τρίτου αυτοκινήτου που μετέφερε την ομάδα των δραστών στο σημείο της δολοφονίας, επέμεινε στη θέση του πως δεν είχε καμία απολύτως συμμετοχή στη φονική επίθεση

«Εγώ έμεινα στο αυτοκίνητο, δεν βγήκα. Γνωρίζω μόνον τον 25χρονο, οι άλλοι δύο μπήκαν στο αυτοκίνητο χωρίς να τους γνωρίζω. Δεν ήξερα αν είχαν κάτι στα χέρια τους», φέρεται να υποστήριξε ενώπιον της 7ης Τακτικής Ανακρίτριας ο 22χρονος.

