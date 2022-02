Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: Οι φίλοι του θα κληθούν να αναγνωρίσουν τους δράστες

Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 12ος κατηγορούμενος. Αναβλήθηκε η δίκη του 22χρονου στο αυτόφωρο για τον σουγιά.



Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, πήρε από την 7η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 22χρονος, 12ος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, ο οποίος παραδόθηκε, χθες το πρωί, στην ΕΛ.ΑΣ. Οδηγήθηκε, γύρω στις 11 το πρωί, στο γραφείο της εισαγγελέως και στη συνέχεια παρουσιάστηκε ενώπιον της ανακρίτριας που διερευνά την υπόθεση.

Καθώς στο αυτοκίνητό του βρέθηκε ένας σουγιάς σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία εναντίον του για παράνομη οπλοκατοχή, υπόθεση για την οποία παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Ο σουγιάς κατασχέθηκε και απεστάλη για εργαστηριακή εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Ο 22χρονος ζήτησε αναβολή της δίκης από το αυτόφωρο. Το Δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημά του, ορίζοντας νέα δικάσιμο για την Πέμπτη, ημέρα κατά την οποία θα απολογηθεί και στην 7η τακτική ανακρίτρια για τη φονική επίθεση εναντίον του 19χρονου φοιτητή.

Ο 22χρονος, οδηγός του τρίτου αυτοκινήτου που εμπλέκεται στο άγριο έγκλημα της 1ης Φεβρουαρίου στην περιοχή Χαριλάου, επέστρεψε στα κρατητήρια της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Στο μεταξύ, στα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης βρέθηκε νωρίτερα ο Αλέξης Κούγιας, δικηγόρος των γονιών του 19χρονου Άλκη. Ο γνωστός ποινικολόγος -όπως δήλωσε- ενημερώθηκε από την 7η ανακρίτρια για τις ανακριτικές πράξεις στις οποίες προέβη ή ζήτησε να γίνουν και -μεταξύ άλλων- ανέφερε ότι την ερχόμενη Παρασκευή θα υπάρξει διαδικασία αναγνώρισης των κατηγορουμένων από την παρέα του Άλκη, τους δύο φίλους του, που τραυματίστηκαν και τους άλλους δύο που πρόλαβαν και ξέφυγαν. Αυτό αποφασίστηκε να γίνει προκειμένου -σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα, όπως η λήψη DNA- να αποσαφηνιστεί ο βαθμός συμμετοχής καθενός στο έγκλημα. Η διαδικασία αναμένεται να διεξαχθεί στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, η ανακρίτρια, σύμφωνα με τον Αλ. Κούγια, έχει ήδη δρομολογήσει τη διαδικασία άρσης του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών των κατηγορουμένων για να διαπιστωθεί με ποιους συνομίλησαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το φονικό, ενώ ο ποινικολόγος θα ζητήσει να ελεγχθούν οι σκληροί δίσκοι των ηλεκτρονικών τους υπολογιστών.

Νωρίτερα, ο Αλέξης Κούγιας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, έκανε λόγο και για το ενδεχόμενο να υπάρχει και 13ος εμπλεκόμενος στην υπόθεση. «Νομίζω αναζητείται και 13ος, δεν γνωρίζω ποια ακριβώς είναι η εμπλοκή του με το περιστατικό, αλλά ειλικρινά νομίζω ότι δεν θα κλείσει εδώ ο κύκλος», τόνισε ο κ. Κούγιας, λέγοντας πως θα προκύψουν νέα στοιχεία από τα αποτελέσματα μιας σειράς εξετάσεων που αναμένεται να βγουν το επόμενο διάστημα.





