Δολοφονία Άλκη: Απολογείται ο “Ντίνος”

Με την απολογία του 22χρονου κλείνει ο κύκλος απολογιών των κατηγορουμένων. Οι 11 συγκατηγορούμενοί του έχουν κριθεί προφυλακιστέοι.



Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έφτασε ο 22χρονος, 12ος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της 7ης τακτικής ανακρίτριας.

Με την απολογία του 22χρονου κλείνει ο κύκλος των απολογιών των κατηγορουμένων για την δολοφονική επίθεση στον Άλκη.

Ο «Ντίνος» είναι ο οδηγός του τρίτου αυτοκινήτου που μετέφερε ομάδα των δραστών στο σημείο της δολοφονίας και διώκεται για από κοινού ανθρωποκτονία με δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συρροή.

Παραδόθηκε το πρωί της περασμένης Δευτέρας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένεια του 22χρονου, ο ίδιος δεν είναι οργανωμένος οπαδός και δεν συμμετείχε στο επεισόδιο. Μάλιστα, η οικογένειά του σημειώνει ότι βρισκόταν συνεχώς μέσα στο αυτοκίνητό του.

Πάντως, στο αυτοκίνητό του βρέθηκε ένας σουγιάς και για αυτό τον λόγο σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία εναντίον του για παράνομη οπλοκατοχή. Σήμερα αναμένεται να δικαστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Οι 11 συγκατηγορούμενοί του έχουν κριθεί προφυλακιστέοι, ενώ την Παρασκευή, οι φίλοι του Άλκη που τραυματίστηκαν στην επίθεση, θα κληθούν να αναγνωρίσουν τους κατηγορούμενους στην υπόθεση, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο βαθμός συμμετοχής καθενός στο έγκλημα.

