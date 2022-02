Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: Παρέμβαση Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση

Την κατά προτεραιότητα διεξαγωγή της ανακριτικής διαδικασίας ζητεί ο Β.Πλιώτας.

Ο εισαγγελέας Αρείου Πάγου Βασίλης Πλιώτας με παραγγελία του προς την 7η ανακρίτρια Θεσσαλονίκης η οποία χειρίζεται την υπόθεση της δολοφονίας του 19χρονου φοιτητή Αλκιβιάδη Καμπανού, που έχασε τη ζωή του από «οπαδική» βία, ζητάει την κατά προτεραιότητα διεξαγωγή της ανακριτικής διαδικασίας χωρίς να παραβλάπτεται ο επιβαλλόμενος ενδελεχής έλεγχος, η σε βάθος και με πληρότητα έρευνα.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα μετά τη δολοφονία του 19χρονου φοιτητή ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αρμόδιος για θέματα αθλητισμού Ζαχαρίας Κοκκινάκης, με εγκύκλιό του καλούσε τους εισαγγελείς Πρωτοδικών να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ είχε απευθύνει παράλληλα αυστηρές συστάσεις αναφορικά με τη δραστική αντιμετώπιση όχι μόνο ως προς την αντιμετώπιση, αλλά και για την πρόληψη εγκληματικών συμπεριφορών με αθλητικό υπόβαθρο.

Αναλυτικότερα, ο κ. Πλιώτας στην παραγγελία του προς την 7η ανακρίτρια Θεσσαλονίκης διατάσσει «την κατ' απόλυτη προτεραιότητα διεξαγωγή της συναφούς κυρίας ανάκρισης, που διενεργείται ήδη».

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αρχικά αναφέρει στην παραγγελία του ότι «λάβαμε υπόψη την εξαιρετική σοβαρότητα της ποινικής υπόθεσης ανθρωποκτονίας από κοινού, τετελεσμένης και σε απόπειρα, κατά συρροή και λοιπές αξιόποινες πράξεις, υπόθεσης που κυριαρχείται από την τραγική συνέπεια του οδυνηρού θανάτου του 19χρονου φοιτητή Αλκιβιάδη Καμπανού, η σε βάρος τού οποίου, εντασσόμενη σε ακραία έξαρση της λεγόμενης σκληρής και "οπαδικής" βίας, εγκληματική επιθετική συμπεριφορά, συνταράσσει την κοινωνία». Και συνεχίζει ο κ. Πλίωτας:

«Αξιολογώντας δε και τον μεγάλο αριθμό των κατηγορουμένων και την επιτακτικά προβαλλόμενη ανάγκη ταχείας δικαστικής εκκαθάρισης της υπόθεσης, διατάσσομε κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 32 εδ. γ ΚΠΔ, την κατ' απόλυτη προτεραιότητα διεξαγωγή της συναφούς κυρίας ανάκρισης, που διενεργείται ήδη δυνάμει της με αριθμ. Φ22-283 από 3-2-2022 παραγγελίας του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, στην οποία επακριβώς καθορίζονται και εξειδικεύονται οι διωκόμενες αξιόποινες πράξεις, χωρίς, αυτονοήτως, από αυτήν (την κατ' απόλυτη δηλαδή προτεραιότητα διεξαγωγή της ανάκρισης) να παραβλάπτεται ο επιβαλλόμενος ενδελεχής έλεγχος, η σε βάθος και με πληρότητα έρευνα και η εξαντλητική συλλογή των αναγκαίων για τη διακρίβωση της αλήθειας αποδεικτικών στοιχείων».

