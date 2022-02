Αθλητικά

Μάντσεστερ Σίτι – Τότεναμ: Ο Κέιν σόκαρε τους πρωτοπόρους της Premier League

Οι «πετεινοί» πέρασαν νικηφόρα από την έδρα των «πολιτών» και επέτρεψαν στην Λίβερπουλ να φτάσει σε θέση βολής από την κορυφή.

«Φωτιά» στο πρωτάθλημα της Premier League και στο «Etihad», έβαλε η Τότεναμ, η οποία έδωσε τέλος στο αήττητο σερί της πρωτοπόρου Μάντσεστερ Σίτι στο πρωτάθλημα (14 νίκες - 1 ισοπαλία).

Οι «πετεινοί» πέρασαν νικηφόρα με 3-2 από την έδρα των «πολιτών», για την 26η αγωνιστική, προσφέροντας απλόχερα «δώρο» στη Λίβερπουλ, καθώς η διαφορά της από την κορυφή μειώθηκε στους 6 βαθμούς, έχοντας μάλιστα έναν αγώνα λιγότερο.

Οι φιλοξενούμενοι αιφνιδίασαν τη Μάντσεστερ Σίτι, όταν στο 4΄ προηγήθηκαν με τον Κουλουσέφσκι, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν στο 33΄ με τον Γκουντογκάν. Στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, ο Κέιν έβαλε και πάλι μπροστά στο σκορ τους «πετεινούς» (59΄), οι οποίοι ήλεγξαν το ρυθμό του αγώνα και όδευαν εκ του ασφαλούς προς το «τρίποντο» μέχρι το 2ο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Μαχρέζ με πέναλτι έφερε και πάλι την ισοπαλία στο ματς (2-2).

Ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας, πάντως, δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και στο 95΄, μετά από ασίστ Κουλουσέφσκι, διαμόρφωσε το τελικό 2-3, δίνοντας τέλος στο αρνητικό σερί των τριών ηττών της ομάδας του.

