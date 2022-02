Κοινωνία

“Euroferry Olympia”: Εντοπίστηκε ζωντανός αγνοούμενος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για ένα οδηγό λιθουανικής καταγωγής, ο οποίος εντοπίστηκε στην πρύμνη του φλεγόμενου πλοίου.

Απεγκλωβίστηκε ο επιβάτης που βρέθηκε ζωντανός και καλά στην υγεία του στην πρύμνη του πλοίου Euroferry Olympia, ανανεώνοντας τις ελπίδες ότι θα βρεθούν και άλλοι επιβάτες ζωντανοί.

Σύμφωνα με την πρώτη πληροφόρηση πρόκειται για έναν 21χρονο Λευκορώσο ο οποίος ήδη αποβιβάστηκε σε σκάφος και αναμένεται να δώσει πληροφορίες για τυχόν και άλλα άτομα που πιθανόν βρίσκονται επί του πλοίου.

Ο ίδιος φέρεται να ανέβηκε μόνος του στο κατάστρωμα και από εκεί τα συνεργεία τον κατέβασαν.

Το πλοίο έχει ρυμουλκηθεί σε ασφαλές σημείο στο βόρεια της Κέρκυρας ενώ και σήμερα γίνονται ρίψεις νερού σε περιφερειακά σημεία του πλοίου και όχι στο εσωτερικό του, προκειμένου να επιτευχθεί ψύξη αλλά και να μην διαταραχθεί η ευστάθειά του.

Εντός της ημέρας δεν αποκλείεται να υπάρξει νέα επιχείρηση από ειδική ομάδα επί του πλοίου για τον εντοπισμό των υπολοίπων 11 αγνοουμένων αν το θερμικό και τοξικό φορτίο πέσει.

Η μετακίνηση του πλοίου στο συγκεκριμένο σημείο κρίθηκε αναγκαία λόγω αλλαγής των καιρικών συνθηκών στη θαλάσσια περιοχή αλλά και να διασφαλιστεί ότι δεν θα κινδυνεύει να παρασυρθεί και να προσαράξει στα αβαθή ή να σε προσκρούσει επάνω σε κάποιο άλλο πλοίο.

Περιμετρικά του πλοίου βρίσκονται πέντε ρυμουλκά, πλοιάριο της Πυροσβεστικής και δύο πλωτά του Λιμενικού. Επίσης επιχειρεί ελικόπτερο.

Σημειώνεται ότι κλιμάκιο της "Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων (ΕΛΥΔΝΑ)" έχει ήδη μεταβεί στην Κέρκυρα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο, για να διεξάγει τεχνική διερεύνηση για τον εντοπισμό των αιτιών και συνθηκών που οδήγησαν στην πρόκληση του ναυτικού ατυχήματος της πυρκαγιάς, σε συνεργασία με την ομότιμη ιταλική Αρχή DIGIFEMA. (DIGIFEMA: Direzione Generale Investigazioni Ferroviarie e Marittime).

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία: Άρωμα πολέμου… στο Ντονέτσκ

Η κλιματική αλλαγή θα φέρνει την άνοιξη νωρίτερα

“5Χ5”: Πρωτιά για το τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1!