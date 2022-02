Κοινωνία

“Euroferry Olympia” - ΕΜΑΚ για αγνοούμενους: τα τοξικά αέρια εμποδίζουν κάθε έρευνα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο πυραγός Γιώργος Μήτσης, για τις συνθήκες που επικρατούν στο φλεγόμενο πλοίο. Που και γιατί ρυμουλκήθηκε το καράβι.

Στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Ρίτσα Μπιζόγλη μίλησε το Σάββατο, ο πυραγός Γιώργος Μήτσης, επικεφαλής της 5ης ΕΜΑΚ, στελέχη της οποίας επιχειρούν στο φλεγόμενο πλοίο ανά διαστήματα, καταφέρνοντας μάλιστα την Παρασκευή, υπερβάλλοντας εαυτούς να απεγκλωβίσουν δύο επιβάτες που παρέμεναν στο καράβι.

Όπως είπε ο Γιώργος Μήτσης, το καράβι έχει ρυμουλκηθεί σε ένα σημείο που να είναι πιο ασφαλές να γίνει η τελική ρυμούλκηση του σε λιμάνι, αφού σβηστεί η φωτιά.

«Είναι σε σημείο που όταν η φωτιά θα έρθει σε πλήρη έλεγχο, το πλοίο θα μπορεί να πάει με ασφάλεια στην στεριά», είπε χαρακτηριστικά.





«Σε αυτό το σημείο δεν είναι εξαιρετικά δύσκολη η επιχείρηση για την ανεύρεση αγνοούμενων, είναι αδύνατη» εξήγησε ο επικεφαλής της 5ης ΕΜΑΚ, διευκρινίζοντας ότι «πέρα από την θερμοκρασία που είναι απαγορευτική, 600 βαθμοί στο εξωτερικό του πλοίου και πολλαπλάσια στο εσωτερικό του, δεν επιτρέπεται και με τον εξοπλισμό που έχουμε να μένουμε εκτεθειμένοι σε τόσο τοξικά αέρια για τόσες ώρες».

«Βρέθηκαν και άτομα (ενν. της ΕΜΑΚ) στο κατάστρωμα, μετά τον εντοπισμό χθες των ατόμων στο πλοίο, αλλά δεν έχει νόημα να βρίσκονται άνθρωποι στο κατάστρωμα. Ώρα - ώρα εξετάζουμε τα επίπεδα (ενν, των τοξικών αερίων), δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα περάσουν ημέρες για να μπορέσουμε να επιχειρήσουμε ξανά», επεσήμανε ο πυραγός.

Ειδήσεις σήμερα:

Τζώρτζης Μονογυιός: μνημόσυνο στην Μύκονο για τον επιχειρηματία (εικόνες)

Φοιτήτρια ακινητοποίησε κλέφτη που επιτέθηκε στη φίλη της! (εικόνες)

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου