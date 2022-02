Αθλητικά

NBA All Star Game: Οι Αντετοκούνμπο για ένα σουτ εκτός τελικού

Πάλεψαν, αλλά δεν τα καταφέραν οι αδερφοί Αντετοκούνμπο στο Skills Challenge. Νικητές οι «Cavs». Οι νικητές στο διαγωνισμό τριπόντων και καρφωμάτων.

Εκτός τελικού στο Skills Challenge έμεινε η ομάδα των Antetokounmpos (Γιάννης, Θανάσης και Άλεξ), με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς των Γκάρλαντ, Μόμπλεϊ και Άλεν να κατακτούν τελικά το τρόπαιο στον πρώτο διαγωνισμό του All Star Weekend 2022 του Κλίβελαντ.

Στον τελικό οι νικητές αντιμετώπισαν τους Rooks των Μπαρνς, Γκίντι και Κάνινγκχαμ, που πέρασαν στον τελικό ως πρώτοι, με τους Καβαλίερς να προκρίνονται χάρη σε τρίποντο του Γκάρλαντ, ενώ ο Θανάσης αστόχησε.

H πρώτη θέση κρίθηκε επίσης στα τρίποντα, με τον Μόμπλεϊ να σκοράρει πολύ νωρίτερα από τα 9,9 δευτερόλεπτα που τα κατάφεραν οι Rooks.

Ο Τάουνς με ρεκόρ πήρε το διαγωνισμό τριπόντων

O σταρ των Τίμπεργουλβς Καρλ-Άντονι Τάουνς, ήταν ο νικητής στον διαγωνισμό τριπόντων, κάνοντας μάλιστα ρεκόρ πόντων στην ιστορία των τελικών με 29 πόντους, νικώντας στον τελικό τους Τρέι Γιανγκ (Χοκς) και Λιουκ Κενάρντ (Κλίπερς), οι οποίοι...έμειναν στους 26 πόντους

Ο Κενάρντ είχε την καλύτερη επίδοση στον πρώτο γύρο με 28 πόντους, με τους Γιανγκ και Τάουνς να ακολουθούν με 22 πόντους, ενώ ο Πάτι Μιλς έμεινε εκτός με 21 πόντους.

Τα αποτελέσματα:

Α’ γύρος: Ντέσμοντ Μπέιν 16 πόντοι, Σι Τζέι ΜακΚόλουμ 19 πόντοι, Λιουκ Κενάρντ 28 πόντοι, Ζακ ΛαΒίν14 πόντοι, Πάτι Μιλς 21 πόντοι, Καρλ-Άντονι Τάουνς 22 πόντοι, Φρεμτ ΒανΒλίτ16 πόντοι, Τρέι Γιανγκ 22 πόντοι

Τελικός: Καρλ-Άντονι Τάουνς 29 πόντοι, Τρέι Γιανγκ 26 πόντοι, Λιουκ Κενάρντ:26 πόντοι

Ο Τόπιν κέρδισε το διαγωνισμό καρφωμάτων

Ο σέντερ των Νικς, Όμπι Τόπιν ήταν ο νικητής στο διαγωνισμό καρφωμάτων- (Dunk Contest), νικώντας στον τελικό τον Χουάν Τοσκάνο-Άντερσον, με τους Κόουλ Άντονι και Τζέιλεν Γκριν να συμμετέχουν επίσης.

Στον τελικό ο Τόπιν ολοκλήρωσε τα δύο καρφώματά του (45 και 47 πόντους αντίστοιχα), ενώ ο Τοσκάνο-Άντερσον αστόχησε στο δικό του δεύτερο.

Να σημειωθεί ότι στο τελευταίο κάρφωμά του, ο Τόπιν πήρε φόρα, πέρασε την μπάλα ανάμεσα από τα πόδια του, την χτύπησε στο ταμπλό και κατόπιν κάρφωσε.

Α΄ γύρος: Κόουλ Άντονι: 40+30=70, Χουάν Τοσκάνο-Άντερσον: 44+43=87, Όμπι Τόπιν: 44+46=90, Τζέιλεν Γκριν: 38+45=83

Τελικός: Χουάν Τοσκάνο-Άντερσον: 39+30, Όμπι Τόπιν: 45+47=92

