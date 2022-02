Αθλητικά

Τουρνουά Ακαπούλκο - Τσιτσιπάς: βατή η κλήρωση

Μεγάλα ονοματα του παγκόσμιου τένις δίνουν ραντεβού στο Μεξικό.

Με πέντε τενίστες της πρώτης 10άδας της παγκόσμιας κατάταξης της ATP ξεκινά την Δευτέρα (21/02) το τουρνουά τένις του Ακαπούλκο, ανάμεσά τους και ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Στο εφετινό "Abierto Mexicano Telcel", εκτός του Έλληνα πρωταθλητή θα συμμετέχουν επίσης, ο κάτοχος των περισσότερων τροπαίων Grand Slam, μετά το τελευταίο που κατέκτησε πρόσφατα στη Μελβούρνη, Ράφα Ναδάλ, ο αντίπαλος του Ισπανού στον τελικό του Australian Open, Ντανίιλ Μεντβέντεφ, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ και ο Ματέο Μπερετίνι ενώ την οκτάδα της κορυφαίας 10άδας συμπληρώνουν οι Νόρι, Φριτζ και Καρένιο Μπούστα.

Η κλήρωση που διενεργήθηκε ήταν αρκετά καλή για τον Τσιτσιπά. Μετά την απρόσμενη ήττα που γνώρισε στον 2ο γύρο του τουρνουά της Μασσαλίας από τον Σάφιουλιν, ο Στέφανος Τσιτσιπάς (νο3 του ταμπλό στο Μεξικό) θα παίξει στον πρώτο γύρο με τον Λάσλο Τζέρε ενώ πιθανότερος αντίπαλος στην φάση των «16» είναι ο Λορέντσο Σονέγκο. Εάν φτάσει στους προημιτελικούς, ο 23χρονος τενίστας θα βρει πιθανότατα απέναντί του τον Πάμπλο Καρένιο Μπούστα.

Τα πράγματα ήταν σαφώς πιο δύσκολα για τον Ράφαελ Ναδάλ, ο οποίος στο τρίτο τουρνουά που συμμετέχει στο 2022 (έχει κατακτήσει τα δύο προηγούμενα) θα βρει στον πρώτο γύρο τον φορμαρισμένο Ρέιλι Όπελκα, οποίος προέρχεται από 2 σερί τελικούς σε Ντάλας και Delray Beach.

Εάν περάσει ο Ισπανός θα βρει στην επόμενη φάση έναν εκ των Ντιμιτρόφ - Κρεσί, ενώ στους προημιτελικούς διασταυρώνεται με τον Ματέο Μπερετίνι. Λόγω του ότι είναι στο πάνω μέρος του ταμπλό με τον Ντανίιλ Μεντβέντεφ, είναι πολύ πιθανό οι δυο τους να τα... ξαναπούν μετά το σπουδαίο τένις που έπαιξαν στον τελικό της Μελβούρνης.

Ο Ρώσος από την πλευρά του, ο οποίος σε περίπτωση που κατακτήσει το τουρνουά στο Ακαπούλκο θα βρεθεί στο νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, θα ξεκινήσει απέναντι στον Μπενουά Περ, ενώ στους «8» διασταυρώνεται με τον με τον Τέιλορ Φριτζ.

Τέλος, το νο2 του ταμπλό, ο Γερμανός Αλεξάντερ Ζβέρεφ θα ξεκινήσει κόντρα στον Τζένσον Μπρουκσμπι ενώ στα προημιτελικά διασταυρώνεται με τον Κάρλος Αλκαράθ.

