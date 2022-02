Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: το Κύπελλο Ελλάδας έγινε “ερυθρόλευκο”

Το ματς, που απόλαυσαν παίκτες και φίλαθλοι, εξελίχθηκε σε θρίλερ, κυρίως στα τελευταία λεπτά.

Κυπελλούχος Ελλάδας στο μπάσκετ είναι ο Ολυμπιακός, καθώς ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να υπερασπιστεί το τρόπαιο, στον τελικό της διοργάνωσης που έγινε στο Ηράκλειο και ο οποίος έληξε με 81 - 73.

Το επιθετικό «μπλακ-άουτ» του Παναθηναϊκού στην τέταρτη περίοδο (σημείωσε τους πρώτους πόντους του 2:36΄ πριν από τη λήξη), απόρροια της «ερυθρόλευκης» άμυνας και της... σιγής του Νεμάνια Νέντοβιτς, βοήθησαν τον Ολυμπιακό να επιστρέψει από το -12 (59-47 στο 25΄) και να στεφθεί Κυπελλούχος Ελλάδας για 10η φορά στην Ιστορία του και πρώτη από το 2011!

Οι Πειραιώτες επικράτησαν με 81-73 του πολυνίκη του θεσμού, στον τελικό του φάιναλ φορ στα «Δύο Αοράκια».

O Παναθηναϊκός απώλεσε τα αποθέματα ενέργειας του στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο. Στον αντίποδα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας κράτησε σε όλο το τέταρτο δεκάλεπτο στον πάγκο τον Κώστα Σλούκα, δικαιώθηκε για την εμπιστοσύνη που έδειξε σε Τόμας Γουόκαπ και Σακίλ ΜακΚίσικ (αντικατέστησαν Σλούκα και Παπανικολάου), χαμήλωσε το σχήμα περνώντας τον Χασάν Μάρτιν στο "5" αντί του Μουσταφά Φαλ και είδε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να δίνει ρεσιτάλ στην επίθεση.

Τα παραπάνω αποτέλεσαν τα «ερυθρόλευκε κλειδιά» στην ανατροπή και στην επιστροφή του Ολυμπιακού στους τίτλους, μετά το 2016, όταν και κατέκτησε το πρωτάθλημα της Α1 Ανδρών/Basket League.

Κορυφαίος των Κυπελλούχων Ελλάδας και MVP του τελικού ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 21 πόντους, ενώ 18 πρόσθεσε ο Σάσα Βεζένκοφ. Από τον Παναθηναϊκό ξεχώρισε ο Νεμάνια Νέντοβιτς, ο οποίος όμως σίγησε στο δεύτερο ημίχρονο, μένοντας στους 4 πόντους, μετά τους 19 που είχε φορτώσει το αντίπαλο καλάθι στο πρώτο.

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 45-39, 67-58, 73-81

Με τον Ολυμπιακό να καλύπτει τα κενά του παιχνιδιού του μέσα από την ευστοχία του στην περιφέρεια, οι «ερυθρόλευκοι» ισορρόπησαν το ματς στο 5΄ (9-7), προσπέρασαν με νέο τρίποντο του Ντόρσεϊ (9-10) και εκμεταλλευόμενοι τη... λήθη σε οργάνωση, εκτέλεση και δημιουργία των Μέικον, Γιόβιτς, κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος της πρώτης περιόδου (17-21).

Ένα προβάδισμα, το οποίο θα μπορούσε να «ανοίξει» ακόμη περισσότερο, αν οι Πειραιώτες δεν ήταν τόσο άστοχοι στα σουτ δύο πόντων σε αυτό το διάστημα (4/13), τομέας όπου διέπρεψαν οι «πράσινοι» με 5/5.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η άμυνα ζώνης του Παναθηναϊκού... εξουδετέρωσε κάθε προσπάθεια του Ολυμπιακού από την περιφέρεια, με τον Βεζένκοφ μάταια να παλεύει μόνος του από τα 6.75. Την ίδια στιγμή, ο Νέντοβιτς αποτέλεσε την πλέον αξιόπιστη λύση των «πράσινων» και με 19 πόντους οδήγησε την επίθεση του «τριφυλλιού», το οποίο από το ισόπαλο 37-37 στο 17΄, πάτησε γκάζι και με επιμέρους σκορ 8-2, πήρε το δρόμο προς τα αποδυτήρια με διαφορά 6 πόντων (45-39).

Με τον Παναθηναϊκό... πιστό στην άμυνα ζώνης που είχε αποτελέσει «κλειδί» στο «διπλό» του ΣΕΦ και τον Μέικον να αφυπνίζεται σε οργάνωση και εκτέλεση, οι «πράσινοι» κυριάρχησαν στην τρίτη περίοδο, απέναντι σε έναν Ολυμπιακό χωρίς λύσεις σε άμυνα και επίθεση.

Στο 25΄ μάλιστα, ο Παναθηναϊκός εκτόξευσε τη διαφορά για πρώτη φορά στο +12 (59-47), μετά από κλέψιμο και κάρφωμα του Γουάιτ στον αιφνιδιασμό. Οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να αντιδράσουν με τον Ντόρσεϊ, αλλά οι «πράσινοι» βρήκαν λύσεις κοντά στο καλάθι και έκλεισαν το δεκάλεπτο στο +9 (67-58), κρατώντας την τύχη στα χέρια τους.

Στον... επίλογο του αγώνα ο Παναθηναϊκός έχασε τη διάρκεια του σε άμυνα και επίθεση, βλέποντας τον Ολυμπιακό να τρέχει ένα εντυπωσιακό σερί 0-15(!), με το οποίο έγραψε στο 37΄ το 67-73, μετά από τρίποντο του Ντόρσεϊ.

Ο Γουάιτ σημείωσε 2:36 πριν από τη λήξη τους πρώτους πόντους του Παναθηναϊκού στην τέταρτη περίοδο, αλλά τα πάντα είχαν πλέον κριθεί, με τους «ερυθρόλευκους» να μην απειλούνται μέχρι το τελικό 73-81.

Διαιτητές: Φούφης - Κορομηλάς - Τσαρούχα

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Πρίφτης): Μέικον 10 (2), Παπαγιάννης 10, Μποχωρίδης 2, Κασελάκης 4, Γουάιτ 15 (1), Γιόβιτς, Νέντοβιτς 23 (4), Έβανς 6, Σαντ Ρος 3 (1).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 8 (1), Ντόρσεϊ 21 (3), Φαλ 7, Σλούκας 10 (1), Μάρτιν 4, Βεζένκοφ 18 (2), Πρίντεζης, Παπανικολάου 2, Ζαν Σαρλ 2, ΜακΚίσικ 9.

