Παρεμπόριο: Έφοδος με drone σε παζάρια

Πόσα προϊόντα παράνομου εμπορίου κατασχέθηκαν στην οργανωμένη επιχείρηση, σε διάφορα Κυριακάτικα παζάρια.

Μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών μηχανισμών πραγματοποιήθηκε σήμερα, με τη συμμετοχή και ντρόουν, για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, στο Κυριακάτικο Παζάρι στον Πειραιά και σε παράνομα παζάρια στην Αγίας Άννης στην Αθήνα και στο Αιγάλεω.

Οι ελεγκτές της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) πραγματοποίησαν τους ελέγχους σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, και τις υπηρεσίες των Δήμων Αθηναίων, Πειραιά και Αιγάλεω (Δημοτική Αστυνομία και Καθαριότητα) ενώ συμμετείχαν και δύο ντρόουν της Δημοτικής Αστυνομίας Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παράνομο παζάρι επί της οδού Αγίας Άννης στην Αθήνα και στο Αιγάλεω εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 39.428 τεμάχια (ενδύματα, υποδήματα, τηλεοράσεις, ψυγεία, ραπτομηχανές, χαλιά, και λοιπές ηλεκτρικές συσκευές) ως προϊόντα παράνομου εμπορίου.

Στην επιχείρηση για παράνομο υπαίθριο εμπόριο στο Κυριακάτικο Παζάρι Πειραιά, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 1.029 τεμάχια (no name) λόγω εγκατάλειψης και 130 τεμάχια απομιμητικά είδη (φόρμες και εσώρουχα).

Επιβλήθηκαν πρόστιμα σε δύο υποθέσεις στον Πειραιά για τα απομιμητικά είδη (από 500 ευρώ σε κάθε μία), ενώ σε μεσεγγύηση τέθηκαν τα εμπορεύματα για μία υπόθεση που αφορούσε σε τσάντες σήματος Valentino.

Υπενθυμίζεται ότι αν κατά τη διάρκεια της κατάσχεσης λείπουν η κατοχή της άδειας ή νόμιμα παραστατικά και γίνει επίκληση ύπαρξης αυτών αλλά δεν μπορεί να γίνει πιστοποίηση, κατά το χρόνο ελέγχου, παρέχεται στον ενδιαφερόμενο τριήμερη προθεσμία προσκόμισης των εγγράφων στην αρμόδια αρχή και καταστρέφονται τα εμπορεύματα μετά την παρέλευση της προθεσμίας.

Όπως σχολίασαν στελέχη της ΔΙΜΕΑ «οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς για τον περιορισμό του παραεμπορίου, σε όλη την επικράτεια».

