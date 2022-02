Κόσμος

Ουκρανία: Ο ΑΝΤ1 σε καταφύγιο της Μαριούπολης (βίντεο)

Ο Χρήστος Μαζανίτης και οι τεχνικοί του ΑΝΤ1 μπήκαν σε ένα από τα καταφύγια, που είναι έτοιμα για να υποδεχθούν άμαχους, εάν ξεσπάσουν εχθροπραξίες.​

Σε ένα από τα καταφύγια, στην Μαριούπολη της Ουκρανίας μπήκε η κάμερα του ΑΝΤ1, ενώ μαίνεται η ένταση στην περιοχή και ο διπλωματικός μαραθώνιος για την εκτόνωση της.

Ο Χρήστος Μαζανίτης μεταδίδει:

"8 χρόνια ζουν με τον εφιάλτη του πολέμου.

Τις τελευταίες ημέρες ωστόσο η αγωνία κορυφώνεται, όπως και η κρίση.

Οι κάτοικοι της Μαριούπολης προετοιμάζονται για τα χειρότερα.

Πάνω από 300 καταφύγια μες στην πολη είναι έτοιμα να τους υποδεχθούν, όταν ηχήσουν οι σειρήνες.

Η κάμερα του ΑΝΤ1 βρέθηκε σε ένα από τα καταφύγια, που έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία.

Βρίσκεται σε συγκρότημα πολυκατοικιών 10 μέτρα κάτω από τη γη.

Μέσα στα δαιδαλώδη δωμάτια υπάρχουν παντού οδηγίες για την χρήση κάποιων μέσων πρώτης ανάγκης, εικονογραφημένα από την εποχή της σοβιετικής Ενωσης.

Το καταφύγιο διαθέτει ανεξάρτητη μονάδα θέρμανσης με υγραέριο ενώ μπορεί να φιλοξενήσει τους ενοίκους 2 μεγάλων πολυκατοικιών.

Ολόκληρη η έρευνα για τα καταφύγια και την κατάσταση στην Ουκρανία θα προβληθεί το βράδυ της Παρασκευής στην εκπομπή Special Report".



