Ουκρανία - Κατάπαυση του πυρός: Τι είπαν Πούτιν και Μακρόν

Τι συμφώνησαν οι Πρόεδροι Ρωσίας και Γαλλίας,σε επικοινωνία που είχαν την Κυριακή. Τι είπαν για την ανάγκη διπλωματικής επίλυσης στην κρίση.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησαν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα στην αναγκαιότητα να βρεθεί διπλωματική λύση στην ουκρανική κρίση, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική προεδρία.

Οι δύο άνδρες συμφώνησαν σήμερα να κάνουν τα πάντα για να επιτευχθεί γρήγορα μια κατάπαυση του πυρός στην ανατολική Ουκρανία.

Οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών θα συναντηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες με αυτό τον στόχο και θα εργαστούν στην κατεύθυνση διεξαγωγής μιας πιθανής διάσκεψης σε ανώτατο επίπεδο με τη Ρωσία, την Ουκρανία και συμμάχους ώστε να εγκατασταθεί μια νέα τάξη ασφαλείας στη Ευρώπη, πρόσθεσε η γαλλική προεδρία.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διπλωματικός αυτός πυρετός επαφών.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Γάλλος ομόλογός του Ζαν-Ιβ Λεντριάν θα έχουν αύριο Δευτέρα τηλεφωνική επικοινωνία, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Νωρίτερα ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Εμανουέλ Μακρόν συζήτησαν για την αναγκαιότητα της επίσπευσης εξεύρεσης διπλωματικής λύσης στην κλιμακούμενη κρίση στην ανατολική Ουκρανία σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα σήμερα.

