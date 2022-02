Πολιτική

Ουκρανία - ΕΕ: Σύνοδος ΥΠΕΞ στις Βρυξέλλες

Ποια άλλα επίσης "καυτά" θέματα ειναι στην ατζέντα της συνεδρίασης.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί αύριο, Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022, στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Το πρωί θα πραγματοποιηθεί ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ και του Ουκρανού ομόλογού τους Dmytro Kuleba.

Στη συνέχεια, οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αναμένεται να συζητήσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του ΣΕΥ, τα οποία είναι η κατάσταση ασφαλείας στην Ευρώπη και η Λευκορωσία, η Κλιματική Διπλωματία και η κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Yπό το λήμμα «Tρέχουσες Υποθέσεις» αναμένεται να εξετασθούν πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στο Μάλι.

Οι Υπουργοί θα συμμετάσχουν, επίσης, στην άσκηση κυβερνο-ασφάλειας «CYCLES». Η συζήτηση στο ΣΕΥ - σε περιβάλλον προσομοίωσης - αποτελεί το τελευταίο στάδιό της συγκεκριμένης άσκησης.

Τέλος, στο περιθώριο του ΣΕΥ, οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συναντήσουν τους ομόλογούς του από τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ).

