Ουκρανία: Άρωμα πολέμου… στο Ντονέτσκ

Σύμφωνα με το TASS ακούγονται εκρήξεις από οβίδες που πέφτουν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Κρότοι εκρήξεων οβίδων του πυροβολικού ακούγονται νωρίς σήμερα σε κεντρικούς, βόρειους και δυτικούς τομείς του Ντονέτσκ, της μεγαλύτερης πόλης της αυτοανακηρυγμένης Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, διαπίστωσε ανταποκριτής του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων TASS επιτόπου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, χρησιμοποιούνται βαριά πυροβόλα εναντίον της πόλης και η επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Νωρίτερα, οι αρχές των φιλορώσων αυτονομιστών έκαναν λόγο για πυρά ολμοβόλων του ουκρανικού στρατού εναντίον αρκετών κοινοτήτων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ.

Η κατάσταση στην ανατολική Ουκρανία πήρε τροπή προς το χειρότερο αυτή την εβδομάδα. Οι αρχές στις αυτοανακηρυγμένες λαϊκές δημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ έκαναν λόγο για τους πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς του ουκρανικού πυροβολικού εδώ και μήνες και για μεγάλες ζημιές σε πολιτικές υποδομές.

Προχθές Παρασκευή οι φιλορώσοι ηγέτες των δύο περιοχών, αντίστοιχα ο Λέονιντ Πάσετσνικ και ο Ντένις Πουσίλιν, έκαναν γνωστό πως αρχίζουν να μεταφέρουν τους αμάχους στο έδαφος της Ρωσίας, εξαιτίας της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών. Χθες Σάββατο, και οι δύο ανακοίνωσαν πως κηρύσσουν «γενική κινητοποίηση», καλώντας όλους όσοι μπορούν να φέρουν όπλα να παρουσιαστούν σε στρατολογικά γραφεία.

