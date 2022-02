Κόσμος

Ουκρανία: Γενική επιστράτευση σε Ντονέτσκ και Λουκάνσκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επικίνδυνη κλιμάκωση στα ανατολικά της χώρας. Νεκρός στρατιώτης από οβίδα. Συνεχείς εκρήξεις και εκκενώσεις περιοχών.

Τον θάνατο ενός στρατιώτη σε βομβαρδισμούς από φιλορώσους αυτονομιστές το πρωί στην ανατολική Ουκρανία, όπου η κλιμάκωση της βίας αυτή την εβδομάδα προκαλεί ανησυχίες ότι μπορεί να οδηγήσει στην ανάληψη στρατιωτικής δράσης από την πλευρά της Ρωσίας, ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός.

«Κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού, ένας Ουκρανός στρατιώτης τραυματίστηκε θανάσιμα από θραύσμα οβίδας», επιβεβαίωσε η στρατιωτική διοίκηση στην ανατολική Ουκρανία.

Παράλληλα, πολλές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στο βόρειο τμήμα της ελεγχόμενης από αυτονομιστές πόλης Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters.

Δεν ήταν σαφές τι προκάλεσε τις εκρήξεις. Δεν υπήρχε άμεσα σχόλιο από την πλευρά των αυτονομιστών ή από το Κίεβο.

Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε στην ιστοσελίδα του στο Facebook ότι έχει καταγράψει 19 παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός από τους αυτονομιστές σήμερα το πρωί συγκριτικά με 66 περιπτώσεις το προηγούμενο 24ωρο.

To ρωσο-ουκρανικό θρίλερ συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς ο ηγέτης της αυτοανακηρυγμένης Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, που βρίσκεται σε πόλεμο με τον κυβερνητικό στρατό της Ουκρανίας, κήρυξε σήμερα «γενική κινητοποίηση», εν μέσω των ανησυχιών περί ρωσικής εισβολής.

Λίγα λεπτά αργότερα σε αντίστοιχη κίνηση προχώρησε και ο επικεφαλής της αυτοανακηρυχθείσας Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουκάνσκ Λεονίντ Πάσετσνικ.

Ο Πάσετσνικ μάλιστα απαγόρευσε ταυτόχρονα σε άνδρες ηλικίας 18 έως 55 ετών (σ.σ. δηλαδή σε ηλικία που μπορούν να φέρουν όπλα) να φύγουν από την περιοχή, ενώ επέτρεψε στις αρχές να προχωρήσουν σε επίταξη οχημάτων και περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων και ιδιωτών για αμυντικούς σκοπούς.

Οι κινήσεις αυτές καταγράφονται ενώ οι παρατηρητές του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) διαπίστωσαν «θεαματική αύξηση» της βίας κατά μήκος της γραμμής του μετώπου των φιλορώσων αυτονομιστών και των κυβερνητικών στρατευμάτων.

Οι αρχές της αυτοανακηρυγμένης Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντανιέτσκ ανέφεραν ακόμη σήμερα πως βολές του πυροβολικού του κυβερνητικού στρατού της Ουκρανίας προκάλεσαν ζημιές σε σταθμό ύδρευσης στην περιφέρεια, στη Βασίλιεβκα, ο οποίος εξυπηρετεί περιοχές και στις δύο πλευρές της γραμμής οροθεσίας, ενώ βαρύ πυροβολικό έπληξε χωριά. Η ηλεκτροδότηση σε μέρος της περιοχής επίσης διακόπηκε.

Η κατάσταση στη γραμμή επαφής στις «λαϊκές δημοκρατίες» του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ έχει επιδεινωθεί ραγδαία από προχθές Πέμπτη το πρωί, με σφοδρά πυρά πυροβόλων και ολμοβόλων. Οι αρχές στο Λουγκάνσκ ανακοίνωσαν πως απομακρύνουν τους αμάχους.

Από την πλευρά του ουκρανικού στρατού ανακοινώθηκε ότι καταγράφηκαν 12 παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός σήμερα το πρωί και άλλες 66 τις προηγούμενες 24 ώρες.

Το ουκρανικό επιτελείο ανέφερε μέσω Facebook ότι αυτονομιστές άνοιξαν πυρ εναντίον 20 και πλέον οικισμών, ακόμη και με βαρύ πυροβολικό, κάτι απαγορευμένο δυνάμει των συμφωνιών του Μινσκ.

Η Ουάσινγκτον προειδοποιεί εδώ κι εβδομάδες ότι η Μόσχα αναζητεί κάποιο πρόσχημα στα σύνορα για να προχωρήσει σε εισβολή στην Ουκρανία. Η Ρωσία αρνείται πως έχει τέτοια πρόθεση και απαιτεί εγγυήσεις για την ασφάλειά της, ιδίως την απόσυρση δυνάμεων του.

Στο μεταξύ, η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον απέρριψε την κατηγορία της κυβέρνησης των ΗΠΑ ότι η Μόσχα βρίσκεται πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις των τελευταίων ημερών στην Ουκρανία.

Σε θέση επίθεσης πάνω από το 40% των ρωσικών δυνάμεων

Τονίζοντας ότι η φάση της αποσταθεροποίησης της χώρας από τη Ρωσία έχει «αρχίσει» εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου προειδοποίησε την Παρασκευή ότι πάνω από το 40% των ρωσικών δυνάμεων που έχουν συγκεντρωθεί στα σύνορα της Ουκρανίας έχει πλέον λάβει θέση επίθεσης.

Οι ΗΠΑ, που υπολογίζουν πως οι ρώσοι στρατιώτες ανεπτυγμένοι βόρεια, νότια και ανατολικά της Ουκρανίας είναι πάνω από 150.000, παρατηρούν κινήσεις στρατευμάτων προς τα σύνορα από την Τετάρτη, είπε ο αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, η Μόσχα έχει πλέον αναπτύξει 125 τάγματα του στρατού ξηράς κοντά στα ουκρανικά σύνορα, έναντι των 60 που βρίσκονται εκεί υπό κανονικές συνθήκες και των 80 που είχαν αναπτυχθεί στις αρχές Φεβρουαρίου.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, ο στρατηγός ε.α. Λόιντ Όστιν, είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC ότι ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει πλέον συγκεντρώσει τα στοιχεία «που απαιτούνται για μια επιτυχή εισβολή» στην Ουκρανία.

Θεαματική αύξηση των παραβιάσεων της κατάπαυσης πυρών «βλέπει» ο ΟΑΣΑ

Εν μέσω της κλιμακούμενης κρίσης, παρατηρητές του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) ανακοίνωσαν σήμερα πως διαπιστώνουν «θεαματική αύξηση» των παραβιάσεων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στην ανατολική Ουκρανία.

Εκτιμούν μάλιστα πως το επίπεδο της βίας στην περιοχή πλέον έχει επανέλθει εκεί όπου βρισκόταν πριν από τη συμφωνία του Ιουλίου του 2020 για την εδραίωση της εκεχειρίας.

Ο ΟΑΣΕ έκανε λόγο για 222 παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στη γραμμή του μετώπου στην περιφέρεια Ντανιέτσκ, που ελέγχεται από τους φιλορώσους αυτονομιστές, συμπεριλαμβανομένων 135 «εκρήξεων», έναντι 189 την Τετάρτη και 24 την Τρίτη.

Στην περιφέρεια Λουγκάνσκ, που επίσης ελέγχουν οι φιλορώσοι αυτονομιστές, ο Οργανισμός έκανε λόγο για 648 παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένων 519 «εκρήξεων», έναντι 402 την Τετάρτη και 129 την Τρίτη.

Ο Οργανισμός, στον οποίο είναι μέλη τόσο η Ρωσία όσο και οι ΗΠΑ, ανέπτυξε αποστολή παρατηρητών στην Ουκρανία το 2014, μετά την προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας από τη Μόσχα και το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στους φιλορώσους αυτονομιστές και τον ουκρανικό στρατό στην ανατολική Ουκρανία, περιοχή γνωστή επίσης με την ονομασία Ντονμπάς. Ο πόλεμος αυτός έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 14.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές στο Κίεβο.

Στο Μόναχο ο Πρόεδρος της Ουκρανίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα ταξιδέψει τελικά στη Γερμανία για τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου το Σάββατο, παρά τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ ότι η Ρωσία μπορεί να εκμεταλλευτεί την απουσία του για να τον ανατρέψει πριν επιστρέψει στο Κίεβο. Στο Μόναχο ο Ζελένσκι πρόκειται να απευθύνει κάλεσμα στη Δύση για να σώσει τη χώρα του από ενδεχόμενη ρωσική εισβολή.

Ο Ζελένσκι θέλει να δώσει στους παγκόσμιους ηγέτες ένα προσωπικό μήνυμα για την κλίμακα της απειλής και την πρόσθετη υποστήριξη που απαιτείται ακόμη για την ενίσχυση της άμυνας της

Ειδήσεις σήμερα:

“Euroferry Olympia” – Πλακιωτάκης: Η κατάσβεση μπορεί να διαρκέσει μέρες

Κορονοϊός – μέτρα: Νέα χαλάρωση από σήμερα

Σπάρτη: Επιχείρησε να τη βιάσει στη μέση του δρόμου!