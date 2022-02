Κοινωνία

Γυναικοκτονία στα Ιωάννινα: Σκότωσε την σύζυγό του μετά από καβγά

Η γυναίκα βρέθκε νεκρή στο διαμέρισμα, όπου διέμενε με τον σύζυγό της, ο οποίος και συνελήφθη.



Μια νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει τη χώρα, αυτή την φορά στα Ιωάννινα, όπου μια γυναίκα έπεσε νεκρή χθες από τα χέρια του συζύγου της.

Αργά χθες το βράδυ συνελήφθη ένας 69χρονος, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα την 79χρονη Αμερικανίδα σύζυγό του.

Ειδικότερα, χθες το βράδυ, μετά τις 21:00, το ΕΚΑΒ δέχθηκε μία κλήση για μεταφορά τραυματισμένης γυναίκας στο νοσοκομείο. Ωστόσο, όταν έφτασε το ασθενοφόρο η γυναίκα ήταν νεκρή και ενημερώθηκε η αστυνομία. Αρχικά ο θάνατός της χαρακτηρίστηκε αιφνίδιος, όμως ο ιατροδικαστής, ο οποίος έσπευσε στο σημείο, διαπίστωσε ότι είχε μώλωπες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 69χρονος παραδέχτηκε πως έγινε ένας οικογενειακός καβγάς και την ξυλοκόπησε χωρίς να έχει πρόθεση να τη σκοτώσει.

Με τη δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος του, σήμερα ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

