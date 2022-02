Αθλητικά

Αντετοκούνμπο - Τζόρνταν: Η χειραψία και το σοκ του “Greek Freak” (εικόνες)

Σε μια ιστορική βραδυά, όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τιμήθηκε ως ένας από τους 76 καλύτερους παίκτες στην ιστορία της λίγκας ο «Greek Freak» είχε την ευκαιρία να γνωρίσει και από κοντά για πρώτη φορά τον κορυφαίο παίκτη όλων των εποχών Μάικλ Τζόρνταν. Όπως είναι φυσιολογικό, ο Αντετοκούνμπο μίλησε για την συνάντηση με τον Τζόρνταν, για το γεγονός της ανόδου του Ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου μπάσκετ, αλλά και για την τεράστια τιμή να βρίσκεται στους 76 καλύτερους παίκτες όλων των εποχών.

Πιο συγκεκριμένα για την συνάντηση με τον Τζόρνταν είπε:

«Δεν είχα συναντήσει ποτέ στο παρελθόν τον Μάικλ Τζόρνταν, τον έχω δει μόνο στους αγώνες μας στην Σάρλοτ. Δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να του συστηθώ. Ρώτησα αν ήταν εδώ, μου είπαν όχι, όταν όμως βγήκε, σοκαρίστηκα. Ο κορυφαίος όλων των εποχών. Είναι τρελό, πήγα και του συστήθηκα, με εξέπληξε το γεγονός ότι ήξερε ποιος είμαι. Καλά πλάκα κάνω, ήταν ωραία η χειραψία και τα πέντε δευτερόλεπτα που είχαμε μαζί».

Για το Ευρωπαϊκό αλλά και γενικότερα το παγκόσμιο μπασκετ είπε:

«Μόνο δύο Ευρωπαίοι είμαστε στη λίστα, σωστά; Αυτό το κάνει ακόμη πιο τρελό. Έβλεπα τον Ντιρκ Νοβίτσκι να κερδίζει το πρωτάθλημα, είναι ένας από εμάς, ήρθε από την Ευρώπη. Ελπίζω και ο Λούκα Ντόντσιτς και ο Νίκολα Γιόκιτς και άλλοι Ευρωπαίοι να ακολουθήσουν το παράδειγμά μου και του Ντιρκ και ελπίζω ακόμη περισσότεροι Αφρικανοί να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Χακίμ Ολάζουον. Σε 25 χρόνια που θα το ξανακάνουμε, θα υπάρχουν περισσότεροι που δεν θα είναι Αμερικανοί».

Για την συμμετοχή του στους 76 καλύτερους παίκτες όλων των εποχών είπε:

«Όταν ξεκινάς να παίζεις μπάσκετ, όταν είσαι νεαρός, ποτέ δεν μπορείς να φανταστείς ότι θα βρεθείς δίπλα σε όλους αυτούς τους θρύλους. Το να ακους το όνομά σου, το να δίνεις χειραψία με όλους αυτούς, να στέκεσαι δίπλα τους και να μιλάς μαζί τους, είναι εκπληκτικό. Βούρκωσα στην σκηνή, ξέρεις, γιατί φίλε, υποτίθεται ότι δεν θα έφτανα εδώ πέρα. Το να βρίσκομαι ανάμεσα σε όλους αυτούς τους τύπους, είναι απίστευτο».

