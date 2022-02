Συνταγές

Κεφτεδάκια με σάλτσα γιαουρτιού από τον Πέτρο Συρίγο

Γευστικά και άκρως λαχταριστά τα κεφτεδάκια με την συνταγή του σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό", Πέτρος Συρίγος.

Απίθανα γευστικά κεφτεδάκια με τηγανιτές πατάτες και φανταστική σάλτσα γιαουρτιού ετοίμασε την Δευτέρα ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό»!

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πέτρος Συρίγος, το άρωμα των μυρωδικών από τα κεφτεδάκια θα ξυπνήσει αναμνήσεις από την παιδική ηλικία σε όποιον δοκιμάσει την συνταγη

Για τα αφράτα κεφτεδάκια με τηγανιτές πατάτες και σάλτσα γιουρτιού θα χρειαστείτε:

1 κιλό μοσχαρίσιο κιμά

2 κρεμμύδια

1 αβγό

2 ντομάτες

2 σκελίδες σκόρδο

3 κ.σ. ελαιόλαδο

2 κ.σ. ξύδι

1 κούπα ψιλοκομμένο δυόσμο

½ κούπα ψιλοκομμένο μαϊντανό

3 φέτες μπαγιάτικο ψωμί

αλάτι, πιπέρι

250 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.

1 κ.σ. κύμινο (προαιρετικά)

λάδι για τηγάνισμα

Για τη σάλτσα γιαουρτιού: 5 κ.σ. γιαούρτι

1 κ.τ.γ μέλι

1 κ.τ.σ ξύδι

δυόσμος

κρεμμυδάκι φρέσκο

αλάτι, πιπέρι Αφράτα κεφτεδάκια με τηγανιτές πατάτες και σάλτσα γιαουρτιού – Η συνταγή Ζητάμε απ’ τον χασάπη μας να μας περάσει τον κιμά δυο φορές απ’ την μηχανή. Τρίβουμε τα κρεμμύδια στο μούλτι, τις ντομάτες στον τρίφτη. Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε τον κιμά, τα κρεμμύδια, τις ντομάτες, το αβγό, το τριμμένο σκόρδο, το ξύδι, το ελαιόλαδο. Ψιλοκόβουμε τον δυόσμο και τον μαϊντανό και τα προσθέτουμε στο μπολ. Βάζουμε στο μούλτι το μπαγιάτικο ψωμί και το προσθέτουμε κι αυτό στο μπολ και αλατοπιπερώνουμε. Ζυμώνουμε καλά τα υλικά μας και βάζουμε στο ψυγείο για 1 ώρα περίπου. Αυτό βοηθάει γιατί θα δέσει ωραία ο κιμάς και θα τραβήξει όλα τα αρώματα. Πλάθουμε τα κεφτεδάκια, τα περνάμε από αλεύρι και τα τηγανίζουμε σε ελαιόλαδο ή σε ηλιέλαιο σε μέτρια φωτιά μέχρι να πάρουν ωραίο χρώμα. Βάζουμε σε χαρτί να στραγγίσουν και σερβίρουμε. Για τη σάλτσα γιαουρτιού: Βάζουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ και ανακατεύουμε. Για τις τηγανιτές πατάτες: Κόβουμε 5 πατάτες σε φέτες και μετά σε μπαστουνάκια, τις βάζουμε σ’ένα μπολ με μπόλικο νερό. Έπειτα τις βάζουμε στο σουρωτήρι, τηγανίζουμε σε καλαμποκέλαιο για 6 λεπτά όλες τις πατάτες. Στη συνέχεια τις βγάζουμε και τις τοποθετούμε σε ένα ταψί, δυναμώνουμε στο μέγιστο την ένταση της εστίας μας και τηγανίζουμε πάλι για 2-3 λεπτά. Έτσι η πατάτα μας θα βγει τραγανή και με ωραίο χρώμα!

