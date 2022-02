Life

Frida Aasen: To super model που καθήλωσε τις πασαρέλες της Νέας Υόρκης

Πανικός στα social media με το περπάτημά της.

Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης μας ενθουσίασε όχι μόνο με τα εξαιρετικά κομμάτια των μεγαλύτερων σχεδιαστών μόδας αλλά και με τις γυναικείες εμφανίσεις εντός και εκτός πασαρέλας. Drew Barrymore, Blake Lively είναι μερικές από τις celebrities του Hollywood που συζητήθηκαν στην Εβδομάδα Μόδας και οι εμφανίσεις τους “ανακυκλώθηκαν” σε όλο τον διαδικτυακό κόσμο.

Εκτός από τις διάσημες κυρίες, μονάχα ένα ήταν το μοντέλο που καθήλωσε τις πασαρέλες της Νέας Υόρκης και τα social media έπαθαν πανικό με το περπάτημά της.

